Перестроение и зеркала
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:38

От каршеринга до громких мотоциклов: что изменится на дорогах к концу года

С 1 сентября в России ужесточат наказание за непропуск автомобилей со спецсигналами

2025-й стал годом резких перемен для российских автомобилистов. Уже вступили в силу штрафы за неостановку по требованию ГАИ, ограничения на перевозку детей, наказания за использование несезонных шин и повышение тарифов на эвакуацию. Но это только начало — впереди еще целая серия изменений, которые повлияют на повседневную жизнь водителей.

Непропуск авто со спецсигналом

С 1 сентября ужесточается ответственность за непропуск автомобилей со спецсигналами, даже если у них нет цветографической раскраски. Нарушителям грозит штраф до 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок до года.

Водители обязаны перестраиваться в соседний ряд или на обочину при приближении спецтранспорта. Дополнительно запрещено двигаться в одном ряду с ним на одинаковой скорости.

Новые правила каршеринга

В Москве теперь арендовать автомобиль можно будет только после верификации на портале mos. ru. Мэр Сергей Собянин отметил, что это позволит исключить из числа пользователей злостных нарушителей ПДД и оперативно устанавливать личность водителя в случае ДТП.
С 1 сентября система заработает в тестовом режиме, а к ноябрю станет обязательной для всех.

Медицинские ограничения

С 1 сентября обновлен перечень заболеваний, при которых управление автомобилем запрещено. Среди них:

  • органические психические расстройства;
  • шизофрения, бредовые и шизотипические расстройства;
  • аффективные расстройства;
  • невротические и стрессовые состояния;
  • расстройства личности и поведения;
  • умственная отсталость;
  • расстройства психологического развития;
  • зависимости от психоактивных веществ;
  • эпилепсия;
  • аномалии цветового зрения;
  • бинокулярная слепота.

"Умные" камеры в автомобилях ГАИ

До конца года патрульные машины получат новые камеры, способные распознавать автомобили в розыске, выявлять водителей без прав и фиксировать нарушения ПДД.
По словам главы ГАИ Михаила Черникова, эта техника значительно повысит эффективность контроля на дорогах.

Штрафы для владельцев питбайков

Питбайки официально признаны спортивным инвентарем, не требующим регистрации и водительских прав. Но их использование на дорогах общего пользования теперь запрещено. За нарушение грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Борьба с шумным транспортом

Госдума готовит ужесточение наказания для владельцев слишком громких авто и мотоциклов.
Если законопроект примут, штраф увеличится с 500 до 5000 рублей.
Наряду с этим планируется установка новых камер "Эфир", которые смогут измерять уровень шума проезжающих машин. Оборудование уже прошло сертификацию Росстандарта.

Электромобиль сегодня в 2:04

Электротакси по-русски: "Атом" готовит две версии машины, о которых никто не догадывался

Компания "Атом" готовит премьеру электротакси в двух вариантах на МЕФТ-2025. Почему эта новинка может изменить рынок городских перевозок?

Читать полностью » BYD продал 1,88 млн автомобилей в Китае за семь месяцев 2025 года вчера в 21:25

Лидер без роста: как BYD удерживает корону, даже теряя покупателей

В июле 2025 года BYD удерживает лидерство на рынке электрокаров Китая, Tesla опускается на восьмое место, а Geely стремительно укрепляет позиции.

Читать полностью » Kia представила обновлённый Picanto 2026 года с ценой от 1,79 млн рублей вчера в 20:22

Малыш с замашками флагмана: что изменилось в новом Kia Picanto

Обновлённый Kia Picanto 2026 стал ближе к старшим моделям бренда, получил новую комплектацию и свежий цвет, но при этом заметно подорожал.

Читать полностью » Россия поднялась на 11-е место в мире по продажам автомобилей вчера в 19:58

Россия ворвалась в мировой автотоп: кого мы обогнали за один месяц

Россия ворвалась в топ-11 крупнейших авторынков мира, обогнав Италию, Францию и Испанию. Как это произошло и какие тренды меняют мировой автопром?

Читать полностью » Xiaomi запатентовала систему автоматического вызова помощи при ДТП вчера в 18:47

Xiaomi придумала, как смартфон превратится в личного спасателя на дороге

Xiaomi запатентовала систему, которая определяет аварию по резкому изменению скорости и мгновенно вызывает помощь — даже если водитель не может этого сделать.

Читать полностью » Ford готовит возрождение модели Ranchero в электрическом формате вчера в 17:58

Почти полвека молчания: легендарный Ford Ranchero готовится вернуться на дороги

Ford готовит громкий анонс и, возможно, возвращает легенду Ranchero — электропикап, который может повторить успех культовых моделей прошлого.

Читать полностью » Деми Ловато впервые за 10 лет выступила с Jonas Brothers на концерте в Нью-Джерси вчера в 16:57

Возвращение, которого ждали 10 лет: браться Джонас и Деми Ловато снова вместе на сцене

На открытии тура Jonas20 братья Джонас и Деми Ловато воссоединились, чтобы впервые за 10 лет исполнить легендарные хиты из "Camp Rock".

Читать полностью » Dodge рассматривает установку двигателя Hemi V8 в новый Charger вчера в 16:51

Легенда возвращается: Dodge Charger может снова зарычать голосом Hemi V8

Dodge намекает на возвращение V8 в Charger, и это может изменить будущее модели. Но готов ли рынок к такому шагу и что помешает Hemi вернуться?

Читать полностью »

