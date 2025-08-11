От каршеринга до громких мотоциклов: что изменится на дорогах к концу года
2025-й стал годом резких перемен для российских автомобилистов. Уже вступили в силу штрафы за неостановку по требованию ГАИ, ограничения на перевозку детей, наказания за использование несезонных шин и повышение тарифов на эвакуацию. Но это только начало — впереди еще целая серия изменений, которые повлияют на повседневную жизнь водителей.
Непропуск авто со спецсигналом
С 1 сентября ужесточается ответственность за непропуск автомобилей со спецсигналами, даже если у них нет цветографической раскраски. Нарушителям грозит штраф до 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок до года.
Водители обязаны перестраиваться в соседний ряд или на обочину при приближении спецтранспорта. Дополнительно запрещено двигаться в одном ряду с ним на одинаковой скорости.
Новые правила каршеринга
В Москве теперь арендовать автомобиль можно будет только после верификации на портале mos. ru. Мэр Сергей Собянин отметил, что это позволит исключить из числа пользователей злостных нарушителей ПДД и оперативно устанавливать личность водителя в случае ДТП.
С 1 сентября система заработает в тестовом режиме, а к ноябрю станет обязательной для всех.
Медицинские ограничения
С 1 сентября обновлен перечень заболеваний, при которых управление автомобилем запрещено. Среди них:
- органические психические расстройства;
- шизофрения, бредовые и шизотипические расстройства;
- аффективные расстройства;
- невротические и стрессовые состояния;
- расстройства личности и поведения;
- умственная отсталость;
- расстройства психологического развития;
- зависимости от психоактивных веществ;
- эпилепсия;
- аномалии цветового зрения;
- бинокулярная слепота.
"Умные" камеры в автомобилях ГАИ
До конца года патрульные машины получат новые камеры, способные распознавать автомобили в розыске, выявлять водителей без прав и фиксировать нарушения ПДД.
По словам главы ГАИ Михаила Черникова, эта техника значительно повысит эффективность контроля на дорогах.
Штрафы для владельцев питбайков
Питбайки официально признаны спортивным инвентарем, не требующим регистрации и водительских прав. Но их использование на дорогах общего пользования теперь запрещено. За нарушение грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Борьба с шумным транспортом
Госдума готовит ужесточение наказания для владельцев слишком громких авто и мотоциклов.
Если законопроект примут, штраф увеличится с 500 до 5000 рублей.
Наряду с этим планируется установка новых камер "Эфир", которые смогут измерять уровень шума проезжающих машин. Оборудование уже прошло сертификацию Росстандарта.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru