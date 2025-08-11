От каршеринга до громких мотоциклов: что изменится на дорогах к концу года

2025-й стал годом резких перемен для российских автомобилистов. Уже вступили в силу штрафы за неостановку по требованию ГАИ, ограничения на перевозку детей, наказания за использование несезонных шин и повышение тарифов на эвакуацию. Но это только начало — впереди еще целая серия изменений, которые повлияют на повседневную жизнь водителей.

Непропуск авто со спецсигналом

С 1 сентября ужесточается ответственность за непропуск автомобилей со спецсигналами, даже если у них нет цветографической раскраски. Нарушителям грозит штраф до 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок до года.

Водители обязаны перестраиваться в соседний ряд или на обочину при приближении спецтранспорта. Дополнительно запрещено двигаться в одном ряду с ним на одинаковой скорости.

Новые правила каршеринга

В Москве теперь арендовать автомобиль можно будет только после верификации на портале mos. ru. Мэр Сергей Собянин отметил, что это позволит исключить из числа пользователей злостных нарушителей ПДД и оперативно устанавливать личность водителя в случае ДТП.

С 1 сентября система заработает в тестовом режиме, а к ноябрю станет обязательной для всех.

Медицинские ограничения

С 1 сентября обновлен перечень заболеваний, при которых управление автомобилем запрещено. Среди них:

органические психические расстройства;

шизофрения, бредовые и шизотипические расстройства;

аффективные расстройства;

невротические и стрессовые состояния;

расстройства личности и поведения;

умственная отсталость;

расстройства психологического развития;

зависимости от психоактивных веществ;

эпилепсия;

аномалии цветового зрения;

бинокулярная слепота.

"Умные" камеры в автомобилях ГАИ

До конца года патрульные машины получат новые камеры, способные распознавать автомобили в розыске, выявлять водителей без прав и фиксировать нарушения ПДД.

По словам главы ГАИ Михаила Черникова, эта техника значительно повысит эффективность контроля на дорогах.

Штрафы для владельцев питбайков

Питбайки официально признаны спортивным инвентарем, не требующим регистрации и водительских прав. Но их использование на дорогах общего пользования теперь запрещено. За нарушение грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Борьба с шумным транспортом

Госдума готовит ужесточение наказания для владельцев слишком громких авто и мотоциклов.

Если законопроект примут, штраф увеличится с 500 до 5000 рублей.

Наряду с этим планируется установка новых камер "Эфир", которые смогут измерять уровень шума проезжающих машин. Оборудование уже прошло сертификацию Росстандарта.