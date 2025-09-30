Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:11

109 штрафов и ни копейки на счету: приставы забрали Lifan у должника из Челябинска

В Челябинской области у должника изъяли Lifan за 109 штрафов и кредитные долги

В Челябинской области местный житель лишился автомобиля Lifan из-за долгов, которые он копил годами. На его счету оказалось 109 штрафов от ГАИ и незакрытый кредит. Общая сумма задолженности — около 250 тысяч рублей.

Когда привычные меры не работают

В региональном управлении ФССП пояснили:

"Взыскать привычными способами указанную сумму не удавалось: счета должника были пусты, официального дохода не имелось, за границу он не стремился, запрет на регистрационные действия с принадлежащим ему автотранспортом его не беспокоил".

Ситуация изменилась, когда мужчину остановили сотрудники ГАИ в ходе совместного рейда с судебными приставами.

Попытка оправдаться не помогла

Задержанный пытался объяснить, что большинство штрафов пришло не ему: якобы он давно продал свой ВАЗ-2112 другому водителю, но не оформил сделку официально. Однако убедить приставов не удалось.

В итоге под их контролем он сам отогнал свой Lifan на спецстоянку.

Что будет дальше

Должнику дали срок для погашения задолженности. Если этого не произойдет, автомобиль оценят и отправят на принудительную реализацию.

