МВД хочет ужесточить правила: штрафы для иностранцев придётся платить за сутки

МВД России предложило изменить сроки уплаты штрафов за нарушения ПДД для водителей автомобилей с иностранными номерами. Поправки внесены в проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщает "Коммерсантъ".

Что изменится

Сейчас штраф за нарушение ПДД необходимо оплатить в течение 60 дней после вступления постановления в силу. Для авто с иностранными номерами действует особое правило: штраф можно оплатить либо в эти же 60 дней, либо до выезда из России.

Проект МВД предлагает сократить срок уплаты до одного дня - с момента вступления постановления в законную силу.

Ответственность за неуплату

Если штраф не будет погашен в течение суток, автомобиль с иностранными номерами могут отправить на штрафстоянку .

На водителя или владельца возбудят дело по ст. 20.25 КоАП ("Уклонение от уплаты административного штрафа").

Максимальное наказание по этой статье — административный арест до 15 суток.

Поправки затронут все типы транспорта - от легковых автомобилей до грузовиков, автобусов и мотоциклов.

Почему это важно

По данным МВД, в 2024 году было вынесено почти 490 тыс. штрафов водителям машин с иностранными номерами (+37% к 2023 году). Однако исполнено лишь 57,6% из них (281 тыс.). Низкая собираемость и стала основной причиной жёстких изменений.