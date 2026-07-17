Штрафы за нарушения хотят вернуть ГИБДД: на дорогах изменится главное

Возвращение сотрудникам Госавтоинспекции исключительного права оформлять штрафы за нарушение правил дорожного движения может стать способом упорядочить дорожное регулирование, считает юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Юрий Капштык. По мнению эксперта, передача этих полномочий профессионалам поможет исключить административные перегибы, с которыми сейчас сталкиваются автомобилисты.

Ранее сообщалось о том, что очереди на автозаправки обернулись для водителей не только потерей времени, но и спорными штрафами. Представители Национального автомобильного союза выступили с инициативой вернуть ГИБДД единоличное право на выписку всех санкций, направив соответствующее предложение в Правительство.

Экономисты предупреждают, что перебои в логистике топлива требуют системных решений, а не точечного давления на водителей через штрафы.

Капштык отметил, что административные органы городов не обладают необходимой компетенцией для оценки дорожной ситуации.

"Административный орган в виде исполнительной власти, администрация города не наделена полномочиями выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Это не территория, которая попадает под их юрисдикцию", — отметил Капштык.

Эксперт подчеркнул, что даже нарушения за пределами проезжей части требуют квалифицированного подхода. По словам специалиста, принудительная остановка из-за пустого бака не должна караться законом, если нет иной альтернативы. Вместо того чтобы пополнять бюджет, власти должны устанавливать предупреждающие знаки или обеспечивать инфраструктурные решения.

Важным аспектом, по мнению юриста, является низкая правовая грамотность участников движения. Многие водители продолжают вызывать экипажи даже при мелких авариях, игнорируя существующие механизмы. Правильное оформление документов при ДТП могло бы разгрузить инспекторов и избавить водителей от многочасового ожидания.

"При обучении в автошколах необходимо вводить отдельный дисциплинарный курс по правилам заполнения европротокола и включать этот вопрос в экзаменационные билеты, чтобы водители знали, как европротокол заполняется, не ждали и пользовались сервисами самостоятельно. В данной ситуации необходимо рассмотреть вопрос возвращения полномочий именно по составлению дорожных протоколов сотрудникам ГАИ", — пояснил Капштык.

Эксперт добавил, что инспекторы в неслужебное время сами оказываются в очередях на заправку, что подтверждает необходимость решения проблем с наличием топлива до введения карательных мер. Юридические ошибки в протоколах также часто становятся следствием поспешных действий властей, стремления "закрыть" проблему, а не разобраться в ее причинах. Вместо того чтобы штрафовать водителей на АЗС, власти должны обеспечивать предсказуемость дорожной обстановки.

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