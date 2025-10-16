Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:21

Подмосковье под колпаком камер: даже чиновники удивились, сколько штрафов пришло водителям

В Московской области камеры фотовидеофиксации за 9 месяцев выписали более 26 млн штрафов

В 2025 году Московская область вновь оказалась в центре внимания из-за масштабного роста количества дорожных камер и заметного снижения аварийности. Однако вместе с этим выросло и число зафиксированных нарушений. По итогам первых девяти месяцев года водители получили десятки миллионов штрафов, а регион установил своеобразный рекорд по "письмам счастья".

Цифры, которые говорят сами за себя

С января по сентябрь 2025 года камеры фотовидеофиксации выписали свыше 26 миллионов штрафов, из которых почти 23 миллиона пришлись на превышение скорости. На втором месте — непристёгнутый ремень безопасности (около 940 тысяч постановлений), а третью строчку заняло несоблюдение дорожной разметки.

Власти региона отмечают, что при всём росте числа фиксаций дорожных нарушений общее количество ДТП в Подмосковье сократилось на 6%. Одновременно количество нарушений ПДД снизилось примерно на 20%.

"Хорошая погода и отпускное настроение снижают внимательность, а плотность трафика, особенно на дачных направлениях и в курортных регионах, кратно растёт", — поясняют эксперты.

Почему аварий стало меньше

Основной вклад в повышение безопасности внесли новые камеры фотовидеофиксации. Министерство транспорта региона уверено: именно они заставили водителей чаще соблюдать правила. По данным ведомства, первые результаты видны уже через 2-3 недели после установки оборудования.

"На взрослых лучше всего действуют штрафы", — отметил глава Минтранса Московской области Марат Сибатулин.

Помимо штрафных санкций, в регионе активно развивают просветительские программы. С детьми и подростками работают в школах и автоклубах, где объясняют, почему важно быть внимательным на дороге. Для взрослых акцент делают на неотвратимости наказания и персональной ответственности.

Камеры: стационарные и мобильные

Особую роль играют передвижные комплексы фиксации. Их можно оперативно перемещать на участки с повышенной аварийностью. Это позволяет не просто наказывать нарушителей, но и предотвращать ДТП ещё до их возникновения.

Сейчас дорожные камеры фиксируют около 50 типов нарушений. Среди них — проезд на красный свет, движение по обочине, выезд на встречную полосу, разговор по телефону без гарнитуры, непристёгнутый ремень и, конечно, превышение скорости.

Как избежать штрафа: пошаговые советы

  1. Следите за скоростью. Даже небольшое превышение (на 10-15 км/ч) фиксируется новыми радарами.

  2. Используйте ремень безопасности. Камеры распознают непристёгнутых водителей даже через лобовое стекло.

  3. Не пересекайте сплошную линию. Нарушение разметки — третья по частоте причина штрафов.

  4. Не пользуйтесь телефоном во время движения. Современные комплексы фиксируют взгляд водителя и наличие гаджета в руках.

  5. Проверяйте наличие передвижных камер. Карты и приложения вроде "Яндекс.Навигатора" или "Штрафы ПДД" обновляются ежедневно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование новых комплексов фиксации.
    Последствие: мгновенный штраф, который приходит уже через сутки.
    Альтернатива: использовать навигатор с актуальными данными о камерах.

  • Ошибка: пренебрежение ремнём безопасности.
    Последствие: штраф и риск получить травму при столкновении.
    Альтернатива: установить напоминание или использовать сигнализацию с датчиком непристёгнутого ремня.

  • Ошибка: езда по обочине.
    Последствие: потеря прав при систематическом нарушении.
    Альтернатива: планировать маршрут заранее, избегая перегруженных трасс.

А что если камер станет ещё больше?

По оценкам аналитиков, дальнейшее расширение сети камер может снизить смертность на дорогах Подмосковья ещё на 10-15%. Однако важно, чтобы фотовидеофиксация не превращалась исключительно в инструмент сбора штрафов. Эксперты предлагают использовать данные с камер для анализа поведения водителей и улучшения инфраструктуры.

FAQ

Как проверить штрафы?
Через портал "Госуслуги", сайт ГИБДД или приложения "Штрафы ПДД" и "Автокод".

Можно ли обжаловать постановление?
Да, в течение 10 дней с момента получения. Если доказать, что нарушение зафиксировано ошибочно, штраф отменят.

Что делать, если камеры нет, а штраф пришёл?
Проверить фотофиксацию: в постановлении всегда указана ссылка на снимок. При несоответствии данных подать жалобу через ГИБДД.

Мифы и правда

  • Миф: камеры ставят только ради прибыли.
    Правда: большинство установок финансируется в рамках федеральной программы "Безопасные дороги".

  • Миф: камеры ошибаются слишком часто.
    Правда: современные комплексы имеют точность распознавания до 98%.

  • Миф: передвижные камеры — "ловушки" для водителей.
    Правда: они размещаются на аварийно-опасных участках по статистике ДТП.

3 интересных факта

• Самое большое количество нарушений фиксируется в пятницу вечером.
• Камеры с функцией ночного видения устанавливаются на 40% трасс региона.
• Каждый пятый штраф в Подмосковье оплачивается в течение первых 24 часов.

Исторический контекст

Первую систему автоматической фиксации в Московской области установили ещё в 2013 году. Тогда она охватывала всего несколько трасс. К 2025-му таких комплексов стало более 6 тысяч, включая мобильные. Их эффективность доказана статистикой — за десять лет аварийность на дорогах Подмосковья снизилась почти вдвое.

