Один штраф — не страшно, но 55 могут стоить вам тысячи: как нарушения прикручивают цену ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО волнует большинство российских автомобилистов — особенно в условиях, когда цены на обслуживание и ремонт машин растут. Многие водители интересуются, могут ли их штрафы за нарушения правил дорожного движения увеличить стоимость страховки. На первый взгляд — нет, ведь в расчётах ОСАГО напрямую они не фигурируют. Но на практике всё не так однозначно.
Из чего складывается стоимость ОСАГО
Полис ОСАГО рассчитывается индивидуально и зависит от множества факторов. Базовая ставка (ТБ) устанавливается страховщиком в пределах тарифного коридора, который задаёт Центробанк. К ней добавляются коэффициенты, отражающие стаж, регион регистрации, мощность автомобиля, сезонность, безаварийность и другие параметры.
Ранее в формуле присутствовал коэффициент нарушений (КН), который напрямую зависел от количества штрафов, но с 5 сентября 2020 года его исключили из нормативной базы. Это стало частью перехода к более гибкой, индивидуальной системе тарифов, где страховые компании оценивают риск-профиль водителя в целом, а не просто количество нарушений.
Как страховые оценивают риск
Современные компании используют скоринговые системы — автоматизированные алгоритмы, которые анализируют поведение водителя на основе статистики. Программы сопоставляют данные о ДТП, штрафах, характере нарушений и других факторов, чтобы определить вероятность страхового случая.
Как пояснил заместитель директора департамента производства SpectrumData Михаил Белобоков, страховщики оценивают не единичные взыскания, а общую тенденцию.
"То есть один-два штрафа за год сами по себе почти ни о чем не говорят. Любой может случайно проехать на красный свет", — отметил Михаил Белобоков.
Но если нарушения носят системный характер, это уже тревожный сигнал.
Какие нарушения считаются грубыми
При формировании базовой ставки страховые компании могут учитывать ряд серьёзных проступков, указанных в пункте 2 статьи 9 Федерального закона № 40-ФЗ:
-
Проезд на запрещающий сигнал светофора.
-
Превышение скорости более чем на 60 км/ч.
-
Выезд на встречную полосу.
-
Лишение прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.
-
ДТП, повлекшее вред здоровью или смерть.
-
Отказ от прохождения медосвидетельствования.
-
Оставление места аварии.
Наличие двух и более подобных нарушений за год повышает риск-профиль, а значит — и стоимость ОСАГО.
Количество штрафов тоже имеет значение
Если сравнить двух водителей — у одного за год 5 нарушений, у другого 55 — разница очевидна. Первый допускает редкие ошибки, второй систематически нарушает ПДД. В итоге для второго страховка, скорее всего, окажется дороже.
Важен и размер взысканий. Сумма штрафов до 3 000 рублей в год может говорить о мелких нарушениях, тогда как 30 000 рублей и выше свидетельствуют о рисковой модели поведения за рулём — выездах на встречку, грубых нарушениях разметки или вождении в нетрезвом виде.
"Мы понимаем, что у кого 55 нарушений, вероятность попасть в ДТП намного выше", — добавил Михаил Белобоков.
Как это сказывается на КБМ
Многие водители думают, что штрафы снижают их коэффициент бонус-малус (КБМ), из-за чего дорожает страховка. Это распространённое заблуждение. На самом деле КБМ зависит только от страховой истории - был ли водитель участником ДТП, по которому страховая выплачивала компенсацию.
Если водитель не попадал в аварии и не обращался за выплатами, его КБМ остаётся низким, а значит, и ОСАГО дешевле. Количество штрафов за нарушение ПДД при этом значения не имеет.
Что делать, чтобы не переплачивать
Чтобы удержать стоимость полиса на минимальном уровне, достаточно соблюдать несколько простых правил:
-
Не нарушать скоростной режим.
-
Избегать проезда на красный и выезда на встречную полосу.
-
Следить за состоянием автомобиля, чтобы не допустить технических неисправностей.
-
Не садиться за руль в состоянии опьянения.
-
При малейших ДТП оформлять всё корректно, чтобы избежать споров со страховщиком.
Кроме того, полезно проверять свою страховую историю через РСА — это позволит убедиться, что данные о КБМ корректны и не занижены из-за технических ошибок.
А что если штрафов действительно много?
Если водитель часто нарушает, стоит задуматься не только о росте стоимости страховки, но и о безопасности. Систематические штрафы могут говорить о стрессовом поведении за рулём, невнимательности или усталости.
Лучше временно снизить интенсивность поездок, пересмотреть привычки — например, использовать навигацию с предупреждением о превышении скорости или сервисы напоминаний о штрафах (например, "Госуслуги" или "Автокод").
Это поможет не только сэкономить, но и реально снизить вероятность попасть в аварию.
Плюсы и минусы системы индивидуализации тарифов
|Плюсы
|Минусы
|Более справедливая оценка рисков.
|Страховщики могут трактовать данные по-своему.
|Аккуратные водители получают скидки.
|Требуется доступ к большим массивам данных.
|Исключены формальные коэффициенты вроде КН.
|Не всегда понятно, как именно рассчитан итоговый тариф.
|Возможность влиять на цену за счёт поведения на дороге.
|Сложнее предсказать стоимость полиса заранее.
Часто задаваемые вопросы
Как узнать, влияет ли мой штраф на страховку?
— Страховые не раскрывают скоринговые алгоритмы, но если нарушения серьёзные (например, лишение прав), вероятность повышения тарифа велика.
Могут ли отказать в полисе из-за штрафов?
— Нет, по закону страховщик не имеет права отказать в ОСАГО, но вправе установить максимальную базовую ставку.
Можно ли снизить цену, если не нарушал?
— Да, при аккуратном вождении снижается КБМ, а многие компании предлагают дополнительные скидки за безопасное поведение, фиксируемое телематикой.
Мифы и правда
Миф: "Если меня часто штрафуют, я потеряю скидку по КБМ".
Правда: КБМ зависит только от безаварийности, штрафы на него не влияют.
Миф: "Все страховщики повышают тарифы за нарушения".
Правда: Не все. Это зависит от внутренней скоринговой модели компании.
Миф: "Один штраф автоматически повышает стоимость ОСАГО".
Правда: Нет. Учитываются только грубые или систематические нарушения.
Интересные факты
• По данным РСА, более 80 % российских водителей имеют КБМ ниже 1, то есть пользуются скидками.
• После отмены коэффициента нарушений в 2020 году тарифы для большинства автомобилистов снизились на 5-10 %.
• В будущем ЦБ рассматривает возможность внедрения системы "умного страхования", где данные о стиле вождения будут поступать напрямую с телематических устройств.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru