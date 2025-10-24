Один штраф — не страшно, но 55 могут стоить вам тысячи: как нарушения прикручивают цену ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО волнует большинство российских автомобилистов — особенно в условиях, когда цены на обслуживание и ремонт машин растут. Многие водители интересуются, могут ли их штрафы за нарушения правил дорожного движения увеличить стоимость страховки. На первый взгляд — нет, ведь в расчётах ОСАГО напрямую они не фигурируют. Но на практике всё не так однозначно.

Из чего складывается стоимость ОСАГО

Полис ОСАГО рассчитывается индивидуально и зависит от множества факторов. Базовая ставка (ТБ) устанавливается страховщиком в пределах тарифного коридора, который задаёт Центробанк. К ней добавляются коэффициенты, отражающие стаж, регион регистрации, мощность автомобиля, сезонность, безаварийность и другие параметры.

Ранее в формуле присутствовал коэффициент нарушений (КН), который напрямую зависел от количества штрафов, но с 5 сентября 2020 года его исключили из нормативной базы. Это стало частью перехода к более гибкой, индивидуальной системе тарифов, где страховые компании оценивают риск-профиль водителя в целом, а не просто количество нарушений.

Как страховые оценивают риск

Современные компании используют скоринговые системы — автоматизированные алгоритмы, которые анализируют поведение водителя на основе статистики. Программы сопоставляют данные о ДТП, штрафах, характере нарушений и других факторов, чтобы определить вероятность страхового случая.

Как пояснил заместитель директора департамента производства SpectrumData Михаил Белобоков, страховщики оценивают не единичные взыскания, а общую тенденцию.

"То есть один-два штрафа за год сами по себе почти ни о чем не говорят. Любой может случайно проехать на красный свет", — отметил Михаил Белобоков.

Но если нарушения носят системный характер, это уже тревожный сигнал.

Какие нарушения считаются грубыми

При формировании базовой ставки страховые компании могут учитывать ряд серьёзных проступков, указанных в пункте 2 статьи 9 Федерального закона № 40-ФЗ:

Проезд на запрещающий сигнал светофора. Превышение скорости более чем на 60 км/ч. Выезд на встречную полосу. Лишение прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. ДТП, повлекшее вред здоровью или смерть. Отказ от прохождения медосвидетельствования. Оставление места аварии.

Наличие двух и более подобных нарушений за год повышает риск-профиль, а значит — и стоимость ОСАГО.

Количество штрафов тоже имеет значение

Если сравнить двух водителей — у одного за год 5 нарушений, у другого 55 — разница очевидна. Первый допускает редкие ошибки, второй систематически нарушает ПДД. В итоге для второго страховка, скорее всего, окажется дороже.

Важен и размер взысканий. Сумма штрафов до 3 000 рублей в год может говорить о мелких нарушениях, тогда как 30 000 рублей и выше свидетельствуют о рисковой модели поведения за рулём — выездах на встречку, грубых нарушениях разметки или вождении в нетрезвом виде.

"Мы понимаем, что у кого 55 нарушений, вероятность попасть в ДТП намного выше", — добавил Михаил Белобоков.

Как это сказывается на КБМ

Многие водители думают, что штрафы снижают их коэффициент бонус-малус (КБМ), из-за чего дорожает страховка. Это распространённое заблуждение. На самом деле КБМ зависит только от страховой истории - был ли водитель участником ДТП, по которому страховая выплачивала компенсацию.

Если водитель не попадал в аварии и не обращался за выплатами, его КБМ остаётся низким, а значит, и ОСАГО дешевле. Количество штрафов за нарушение ПДД при этом значения не имеет.

Что делать, чтобы не переплачивать

Чтобы удержать стоимость полиса на минимальном уровне, достаточно соблюдать несколько простых правил:

Не нарушать скоростной режим. Избегать проезда на красный и выезда на встречную полосу. Следить за состоянием автомобиля, чтобы не допустить технических неисправностей. Не садиться за руль в состоянии опьянения. При малейших ДТП оформлять всё корректно, чтобы избежать споров со страховщиком.

Кроме того, полезно проверять свою страховую историю через РСА — это позволит убедиться, что данные о КБМ корректны и не занижены из-за технических ошибок.

А что если штрафов действительно много?

Если водитель часто нарушает, стоит задуматься не только о росте стоимости страховки, но и о безопасности. Систематические штрафы могут говорить о стрессовом поведении за рулём, невнимательности или усталости.

Лучше временно снизить интенсивность поездок, пересмотреть привычки — например, использовать навигацию с предупреждением о превышении скорости или сервисы напоминаний о штрафах (например, "Госуслуги" или "Автокод").

Это поможет не только сэкономить, но и реально снизить вероятность попасть в аварию.

Плюсы и минусы системы индивидуализации тарифов

Плюсы Минусы Более справедливая оценка рисков. Страховщики могут трактовать данные по-своему. Аккуратные водители получают скидки. Требуется доступ к большим массивам данных. Исключены формальные коэффициенты вроде КН. Не всегда понятно, как именно рассчитан итоговый тариф. Возможность влиять на цену за счёт поведения на дороге. Сложнее предсказать стоимость полиса заранее.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, влияет ли мой штраф на страховку?

— Страховые не раскрывают скоринговые алгоритмы, но если нарушения серьёзные (например, лишение прав), вероятность повышения тарифа велика.

Могут ли отказать в полисе из-за штрафов?

— Нет, по закону страховщик не имеет права отказать в ОСАГО, но вправе установить максимальную базовую ставку.

Можно ли снизить цену, если не нарушал?

— Да, при аккуратном вождении снижается КБМ, а многие компании предлагают дополнительные скидки за безопасное поведение, фиксируемое телематикой.

Мифы и правда

Миф: "Если меня часто штрафуют, я потеряю скидку по КБМ".

Правда: КБМ зависит только от безаварийности, штрафы на него не влияют.

Миф: "Все страховщики повышают тарифы за нарушения".

Правда: Не все. Это зависит от внутренней скоринговой модели компании.

Миф: "Один штраф автоматически повышает стоимость ОСАГО".

Правда: Нет. Учитываются только грубые или систематические нарушения.

Интересные факты

• По данным РСА, более 80 % российских водителей имеют КБМ ниже 1, то есть пользуются скидками.

• После отмены коэффициента нарушений в 2020 году тарифы для большинства автомобилистов снизились на 5-10 %.

• В будущем ЦБ рассматривает возможность внедрения системы "умного страхования", где данные о стиле вождения будут поступать напрямую с телематических устройств.