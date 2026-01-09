Езда без ОСАГО обойдется в 5 тысяч рублей: почему повторное нарушение стало караться так строго

Ужесточение административных наказаний за нарушения правил дорожного движения заметно изменило финансовые риски для автомобилистов. Водителям теперь приходится учитывать новые суммы штрафов, которые по ряду статей выросли в разы и в отдельных случаях достигают десятков тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на обновленные данные о мерах ответственности за нарушение ПДД.

Рост штрафов за превышение скорости

Одним из самых распространенных нарушений остается превышение скорости, и именно по этой категории санкции были существенно пересмотрены. Теперь за превышение установленного лимита на 20-40 км/ч водителю придется заплатить 750 рублей вместо прежних 500. Более серьезное превышение — на 40-60 км/ч — обойдется уже в 1,5-2,5 тыс. рублей.

Максимальное наказание за значительное превышение скорости увеличено до 7,5 тыс. рублей. Таким образом, даже разовое нарушение может привести к ощутимым финансовым потерям, особенно при повторных эпизодах.

Красный свет и выезд на встречную полосу

Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора теперь составляет 1,5 тыс. рублей. Если водитель совершает такое нарушение повторно, сумма взыскания возрастает до 7,5 тыс. рублей. Аналогичный штраф установлен и за выезд на полосу встречного движения, который ранее наказывался суммой в 5 тыс. рублей.

Ужесточение санкций по этим статьям направлено на снижение числа аварий с тяжелыми последствиями, так как именно такие нарушения считаются одними из наиболее опасных.

Ремни безопасности, спецтранспорт и остановка

Повышены штрафы и за нарушения, которые раньше воспринимались как менее значимые. Так, за непристегнутый ремень безопасности теперь предусмотрено взыскание в размере 1,5 тыс. рублей. Непредоставление преимущества автомобилям со спецсигналами и специальными обозначениями обойдется водителю в 7,5-10 тыс. рублей.

За остановку или стоянку в зоне действия запрещающих знаков или разметки установлен штраф 2 250 рублей. Несоблюдение требований знаков, запрещающих движение грузовых автомобилей, теперь карается взысканием в 5 тыс. рублей.

Алкоголь, ОСАГО и новые условия оплаты

Одними из самых строгих стали санкции за управление автомобилем в состоянии опьянения, если деяние не подпадает под уголовную ответственность. В этом случае штраф составляет от 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Существенно выросло и наказание за повторное отсутствие полиса ОСАГО — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, что почти в десять раз превышает прежний размер штрафа.

Изменились и условия льготной оплаты. Скидка при своевременной уплате уменьшена до 25%, однако срок ее действия увеличен до 30 дней вместо прежних 20. Это дает водителям больше времени на оплату, но снижает размер экономии.