Осень приносит пробки и штрафы: какие нарушения водители совершают чаще всего

С окончанием сезона отпусков и началом учебного года российские дороги становятся заметно загруженнее. Вместе с этим аналитики bip. ru фиксируют рост нарушений правил дорожного движения, за которые автомобилисты и пешеходы чаще всего получают штрафы в осенний период.

Лидеры нарушений

Главным "хитом" осени стала езда по автобусной полосе.

"За последние три года больше всего — на 45% — осенью среднегодовой показатель превысили штрафы за езду по автобусной полосе. С сентября дороги более загружены, больше пробок, и водители чаще нарушают ПДД, пытаясь их быстрее объехать. В том числе и по полосе для автобусов. За это им грозит взыскание в 2250 рублей", — отмечают эксперты bip. ru.

Нарушения, связанные с перевозками детей

Осенью традиционно увеличивается число школьных поездок и экскурсий, включая междугородние маршруты. Чтобы максимально использовать светлое время суток, организаторы нередко отправляют автобусы ночью. В итоге количество штрафов за перевозку организованных групп детей в ночное время превышает среднегодовой уровень на 39%.

Осторожнее с разметкой и светофорами

Кроме того, осенью водители заметно чаще игнорируют дорожную разметку и знаки — количество таких штрафов выше среднего на 33%.

Не отстают и пешеходы: именно в этот период фиксируется рост нарушений с их стороны.

Ещё одна характерная ошибка — проезд на красный. С сентября по ноябрь число подобных штрафов в среднем превышает годовые показатели на 8%.