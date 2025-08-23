Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильная пробка
Автомобильная пробка
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:48

Осень приносит пробки и штрафы: какие нарушения водители совершают чаще всего

Эксперты: осенью в России чаще штрафуют за автобусные полосы, разметку и светофоры

С окончанием сезона отпусков и началом учебного года российские дороги становятся заметно загруженнее. Вместе с этим аналитики bip. ru фиксируют рост нарушений правил дорожного движения, за которые автомобилисты и пешеходы чаще всего получают штрафы в осенний период.

Лидеры нарушений
Главным "хитом" осени стала езда по автобусной полосе.

"За последние три года больше всего — на 45% — осенью среднегодовой показатель превысили штрафы за езду по автобусной полосе. С сентября дороги более загружены, больше пробок, и водители чаще нарушают ПДД, пытаясь их быстрее объехать. В том числе и по полосе для автобусов. За это им грозит взыскание в 2250 рублей", — отмечают эксперты bip. ru.

Нарушения, связанные с перевозками детей
Осенью традиционно увеличивается число школьных поездок и экскурсий, включая междугородние маршруты. Чтобы максимально использовать светлое время суток, организаторы нередко отправляют автобусы ночью. В итоге количество штрафов за перевозку организованных групп детей в ночное время превышает среднегодовой уровень на 39%.

Осторожнее с разметкой и светофорами
Кроме того, осенью водители заметно чаще игнорируют дорожную разметку и знаки — количество таких штрафов выше среднего на 33%.
Не отстают и пешеходы: именно в этот период фиксируется рост нарушений с их стороны.

Ещё одна характерная ошибка — проезд на красный. С сентября по ноябрь число подобных штрафов в среднем превышает годовые показатели на 8%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota Hilux стала самым продаваемым подержанным пикапом в России летом 2025 года сегодня в 14:16

Авто, которые не стареют: какой пикап возглавили рынок в России

Toyota Hilux возглавил рейтинг подержанных пикапов в России: продажи растут, меняется восприятие сегмента, а УАЗ пытается конкурировать с японцами.

Читать полностью » На выставке в Монтерее дебютировал концепт Lexus Sport с фирменными L-образными ДХО сегодня в 13:01

Раздельная оптика и буква L: что скрывает новый концепт Lexus

Lexus Sport Concept показали в Монтерее: купе с среднемоторной компоновкой, уникальной оптикой и новым языком дизайна бренда.

Читать полностью » Испытания твердотельных батарей помогут Subaru подготовить технологию для серийных авто сегодня в 12:01

Меньше отходов, больше ресурса: батареи Subaru обещают двойную выгоду

Subaru тестирует твердотельные батареи в промышленных роботах: ресурс 10 лет, меньше отходов и перспектива перехода в серийные авто.

Читать полностью » Производство автомобилей Solaris в России сократят до 6 тысяч в квартал сегодня в 11:01

Замки, кнопки и реле: детали, которые могут остановить выпуск Solaris

Производство Solaris в IV квартале могут снизить до 6 тыс. машин из-за дефицита деталей, хотя продажи модели в России выросли более чем вдвое.

Читать полностью » Soueast, дочерний бренд Chery, готовит кроссовер S06 с эксклюзивной модификацией для России сегодня в 10:01

Китайский бренд готовит сюрприз россиянам: Soueast S06 выйдет в РФ с особой версией

Компактный кроссовер Soueast S06 выйдет в России с передним и эксклюзивным полным приводом. Какие двигатели предложат покупателям?

Читать полностью » Лавровый лист вместо освежителя: как натуральный аромат улучшает атмосферу в машине сегодня в 9:47

Маленький листок в машине решает сразу три проблемы — вы этого точно не знали

Лавровый лист может превратить салон автомобиля в уютное пространство: он освежает воздух, отпугивает насекомых и помогает снизить стресс в дороге.

Читать полностью » Новый Jeep Cherokee 2025 получил 210-сильный гибрид и сохранил внедорожные параметры сегодня в 9:24

Новый Cherokee вырос во всех направлениях: больше, мощнее, экономичнее

Новый Jeep Cherokee 2025 получил гибридную установку, вырос в размерах и сохранил внедорожный характер, оставаясь стильным и современным.

Читать полностью » Байкеры Германии в 1956 году ввели жёлтый шарф как сигнал поломки мотоцикла сегодня в 8:27

Мотоциклист привязал жёлтый шарф к рулю — значение удивит даже бывалых

Жёлтый шарф на руле мотоцикла — не просто аксессуар. Этот символ родился в 1950-х как сигнал бедствия и дружбы среди байкеров.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Стоматолог Ахмурзаев: гигиена важнее диеты для защиты от кариозных полостей
Спорт и фитнес

Жим Арнольда эффективнее классического жима гантелей — данные Journal of Strength and Conditioning Research
Садоводство

Секрет пышного урожая яблок: советы от садовода Светланы Самойловой
Наука и технологии

Иммунитет как в 20 лет: ученые нашли неожиданную причину аутоиммунных заболеваний
Красота и здоровье

Учёные UBC Okanagan: эффективность интервального голодания зависит от типа телосложения
Спорт и фитнес

Тренер Джейсон Пак назвал фиксацию ключевым элементом упражнения hip thrust
Питомцы

Уход за собаками в осенний период: рекомендации по профилактике простуды от ветеринаров
Авто и мото

Maserati MC12 Stradale установил ценовой рекорд — 5,2 млн долларов на торгах Broad Arrow
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru