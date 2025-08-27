Подмосковье может встать в пробках: 1 сентября дороги превратятся в ловушку для водителей
С наступлением нового учебного года дороги Подмосковья столкнутся с резким ростом загруженности. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Пробки и рост числа автомобилей
По прогнозам ведомства, серьёзные заторы стоит ожидать 1, 2 и 5 сентября. Ежедневное количество машин в области превысит отметку в 3 миллиона, что примерно на 100 тысяч больше, чем в августе.
"Час пик ожидается с 7:00 до 9:00, при этом наибольшее число транспорта обычно фиксируется в период с 6:00 до 10:00. Трафик увеличится на центральных улицах окружных центров, а также на Волоколамском, Ярославском, Ленинградском, Щёлковском шоссе и шоссе Энтузиастов", — прогнозируют специалисты ведомства.
Участки с наибольшей нагрузкой
Наибольшие трудности, по данным минтранса, ожидаются на следующих направлениях:
- Рублёво-Успенское шоссе
- Варшавское шоссе
- Калужское шоссе
- Каширское шоссе
- Можайское шоссе
- Носовихинское шоссе
- Пятницкое шоссе
- М-1 "Беларусь"
- М-2 "Крым"
- М-4 "Дон"
- М-9 "Балтия"
Опасность ДТП и рекомендации
С наступлением сентября водителям предстоит учитывать не только возросший поток машин, но и смену погодных условий, что повышает вероятность аварий.
"Будьте внимательны и не отвлекайтесь на телефон. Обязательно соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Особенно будьте предельно осторожны и заблаговременно снижайте скорость у образовательных учреждений", — подчеркнули в минтрансе.
Таким образом, начало учебного года для автомобилистов региона станет серьёзным испытанием, требующим максимальной собранности и дисциплины на дорогах.
