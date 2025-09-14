Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
камеры фиксации нарушений
камеры фиксации нарушений
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 8:16

Камеры научились ловить то, что раньше сходило с рук: водители в шоке

Дорожные камеры: полный список нарушений и штрафов по новым правилам 2025 года

Современные дорожные камеры стали настоящими "глазами" на дорогах. Эти устройства контролируют не только движение по полосам, но и десятки других нарушений, которые часто остаются незамеченными инспекторами.

Как работают камеры на полосы

По сути, камера на полосу — это система видеонаблюдения, следящая за порядком на дороге. Она фиксирует, соблюдает ли водитель правила разметки и использует ли специальные полосы по назначению.

Существует три типа таких комплексов:

  • Стационарные — закреплены на опорах над дорогой, контролируют сразу несколько полос и фиксируют широкий спектр нарушений.
  • Передвижные — мобильные треноги, которые можно быстро переставить в новое место. В основном измеряют скорость.
  • Мобильные — компактные комплексы в распоряжении сотрудников ГАИ. Они используются во время патрулирования и фиксируют скорость, перестроения и нарушения правил парковки.

Обычно камеры устанавливают над загруженными перекрёстками, на мостах и трассах с высоким уровнем аварийности. Одно устройство способно отслеживать до четырёх полос движения одновременно.

Что именно фиксируют

Главная задача таких комплексов — выявлять тех, кто выезжает на выделенную полосу для общественного транспорта и такси. Но список возможностей значительно шире.

Камеры способны зафиксировать:

  • разговор по телефону без гарнитуры;
  • выезд на трамвайные пути;
  • движение по обочине, велодорожкам и тротуарам;
  • пересечение сплошной линии;
  • проезд на красный свет;
  • движение по встречной полосе;
  • превышение скорости;
  • игнорирование стоп-линии.

Штрафы с 2025 года

С 1 января 2025 года штрафы за многие нарушения увеличились. Теперь наказание зафиксированное камерой может ударить по кошельку сильнее, чем раньше.

  • Езда по обочине — 2250 рублей.
  • Автобусная полоса — 2250 рублей (в Москве и Петербурге — 4500 рублей).
  • Велодорожки, пешеходные дорожки, тротуары — 2000 рублей.
  • Объезд препятствия через встречку или трамвайные пути встречного направления — 1500-2250 рублей.
  • Движение по встречной полосе или трамвайным путям встречного направления — 7500 рублей.
  • Несоблюдение разметки и знаков — 750 рублей.
  • Неправильный поворот из другого ряда — 1500-2250 рублей.
  • Разговор по телефону за рулём — 1500 рублей.
  • Игнорирование стоп-линии — 800 рублей.
  • Непристёгнутый ремень — 1500 рублей.
  • Превышение скорости от 20 до 40 км/ч — 750 рублей.
  • Превышение от 40 до 60 км/ч — 1500-2250 рублей.
  • Повторное нарушение скорости 40-60 км/ч — 3000-3750 рублей.
  • Превышение 60-80 км/ч — 3000-3750 рублей.
  • Более 80 км/ч — 7500 рублей.
  • Повторное превышение свыше 60 км/ч — также 7500 рублей.

Отличие инспектора от камеры в том, что первый может лишить прав, а вторая — только выписать штраф. Лишиться удостоверения можно, например, за движение по встречке, обочинам, вело- и пешеходным дорожкам, а также за серьёзное превышение скорости.

Как обжаловать штраф

Обжаловать постановление, вынесенное по данным камеры, можно в течение 10 дней с момента уведомления.

Для этого нужно:

  • Подать заявление через портал "Госуслуги" или в отделение ГАИ.
  • Приложить доказательства невиновности.

Это может быть договор купли-продажи, если автомобиль уже продан, либо материалы, подтверждающие ошибку в постановлении. Например:

  • отсутствие адреса нарушения;
  • нет фотографии автомобиля;
  • не читается или не совпадает номер;
  • указана другая марка машины;на снимке видно, что манёвр выполнен правильно.

Ошибки случаются, но именно внимательность водителя помогает избежать несправедливого наказания.

