Камеры научились ловить то, что раньше сходило с рук: водители в шоке
Современные дорожные камеры стали настоящими "глазами" на дорогах. Эти устройства контролируют не только движение по полосам, но и десятки других нарушений, которые часто остаются незамеченными инспекторами.
Как работают камеры на полосы
По сути, камера на полосу — это система видеонаблюдения, следящая за порядком на дороге. Она фиксирует, соблюдает ли водитель правила разметки и использует ли специальные полосы по назначению.
Существует три типа таких комплексов:
- Стационарные — закреплены на опорах над дорогой, контролируют сразу несколько полос и фиксируют широкий спектр нарушений.
- Передвижные — мобильные треноги, которые можно быстро переставить в новое место. В основном измеряют скорость.
- Мобильные — компактные комплексы в распоряжении сотрудников ГАИ. Они используются во время патрулирования и фиксируют скорость, перестроения и нарушения правил парковки.
Обычно камеры устанавливают над загруженными перекрёстками, на мостах и трассах с высоким уровнем аварийности. Одно устройство способно отслеживать до четырёх полос движения одновременно.
Что именно фиксируют
Главная задача таких комплексов — выявлять тех, кто выезжает на выделенную полосу для общественного транспорта и такси. Но список возможностей значительно шире.
Камеры способны зафиксировать:
- разговор по телефону без гарнитуры;
- выезд на трамвайные пути;
- движение по обочине, велодорожкам и тротуарам;
- пересечение сплошной линии;
- проезд на красный свет;
- движение по встречной полосе;
- превышение скорости;
- игнорирование стоп-линии.
Штрафы с 2025 года
С 1 января 2025 года штрафы за многие нарушения увеличились. Теперь наказание зафиксированное камерой может ударить по кошельку сильнее, чем раньше.
- Езда по обочине — 2250 рублей.
- Автобусная полоса — 2250 рублей (в Москве и Петербурге — 4500 рублей).
- Велодорожки, пешеходные дорожки, тротуары — 2000 рублей.
- Объезд препятствия через встречку или трамвайные пути встречного направления — 1500-2250 рублей.
- Движение по встречной полосе или трамвайным путям встречного направления — 7500 рублей.
- Несоблюдение разметки и знаков — 750 рублей.
- Неправильный поворот из другого ряда — 1500-2250 рублей.
- Разговор по телефону за рулём — 1500 рублей.
- Игнорирование стоп-линии — 800 рублей.
- Непристёгнутый ремень — 1500 рублей.
- Превышение скорости от 20 до 40 км/ч — 750 рублей.
- Превышение от 40 до 60 км/ч — 1500-2250 рублей.
- Повторное нарушение скорости 40-60 км/ч — 3000-3750 рублей.
- Превышение 60-80 км/ч — 3000-3750 рублей.
- Более 80 км/ч — 7500 рублей.
- Повторное превышение свыше 60 км/ч — также 7500 рублей.
Отличие инспектора от камеры в том, что первый может лишить прав, а вторая — только выписать штраф. Лишиться удостоверения можно, например, за движение по встречке, обочинам, вело- и пешеходным дорожкам, а также за серьёзное превышение скорости.
Как обжаловать штраф
Обжаловать постановление, вынесенное по данным камеры, можно в течение 10 дней с момента уведомления.
Для этого нужно:
- Подать заявление через портал "Госуслуги" или в отделение ГАИ.
- Приложить доказательства невиновности.
Это может быть договор купли-продажи, если автомобиль уже продан, либо материалы, подтверждающие ошибку в постановлении. Например:
- отсутствие адреса нарушения;
- нет фотографии автомобиля;
- не читается или не совпадает номер;
- указана другая марка машины;на снимке видно, что манёвр выполнен правильно.
Ошибки случаются, но именно внимательность водителя помогает избежать несправедливого наказания.
