Камеры научились ловить то, что раньше сходило с рук: водители в шоке

Современные дорожные камеры стали настоящими "глазами" на дорогах. Эти устройства контролируют не только движение по полосам, но и десятки других нарушений, которые часто остаются незамеченными инспекторами.

Как работают камеры на полосы

По сути, камера на полосу — это система видеонаблюдения, следящая за порядком на дороге. Она фиксирует, соблюдает ли водитель правила разметки и использует ли специальные полосы по назначению.

Существует три типа таких комплексов:

Стационарные — закреплены на опорах над дорогой, контролируют сразу несколько полос и фиксируют широкий спектр нарушений.

— закреплены на опорах над дорогой, контролируют сразу несколько полос и фиксируют широкий спектр нарушений. Передвижные — мобильные треноги, которые можно быстро переставить в новое место. В основном измеряют скорость.

— мобильные треноги, которые можно быстро переставить в новое место. В основном измеряют скорость. Мобильные — компактные комплексы в распоряжении сотрудников ГАИ. Они используются во время патрулирования и фиксируют скорость, перестроения и нарушения правил парковки.

Обычно камеры устанавливают над загруженными перекрёстками, на мостах и трассах с высоким уровнем аварийности. Одно устройство способно отслеживать до четырёх полос движения одновременно.

Что именно фиксируют

Главная задача таких комплексов — выявлять тех, кто выезжает на выделенную полосу для общественного транспорта и такси. Но список возможностей значительно шире.

Камеры способны зафиксировать:

разговор по телефону без гарнитуры;

выезд на трамвайные пути;

движение по обочине, велодорожкам и тротуарам;

пересечение сплошной линии;

проезд на красный свет;

движение по встречной полосе;

превышение скорости;

игнорирование стоп-линии.

Штрафы с 2025 года

С 1 января 2025 года штрафы за многие нарушения увеличились. Теперь наказание зафиксированное камерой может ударить по кошельку сильнее, чем раньше.

Езда по обочине — 2250 рублей.

Автобусная полоса — 2250 рублей (в Москве и Петербурге — 4500 рублей).

Велодорожки, пешеходные дорожки, тротуары — 2000 рублей.

Объезд препятствия через встречку или трамвайные пути встречного направления — 1500-2250 рублей.

Движение по встречной полосе или трамвайным путям встречного направления — 7500 рублей.

Несоблюдение разметки и знаков — 750 рублей.

Неправильный поворот из другого ряда — 1500-2250 рублей.

Разговор по телефону за рулём — 1500 рублей.

Игнорирование стоп-линии — 800 рублей.

Непристёгнутый ремень — 1500 рублей.

Превышение скорости от 20 до 40 км/ч — 750 рублей.

Превышение от 40 до 60 км/ч — 1500-2250 рублей.

Повторное нарушение скорости 40-60 км/ч — 3000-3750 рублей.

Превышение 60-80 км/ч — 3000-3750 рублей.

Более 80 км/ч — 7500 рублей.

Повторное превышение свыше 60 км/ч — также 7500 рублей.

Отличие инспектора от камеры в том, что первый может лишить прав, а вторая — только выписать штраф. Лишиться удостоверения можно, например, за движение по встречке, обочинам, вело- и пешеходным дорожкам, а также за серьёзное превышение скорости.

Как обжаловать штраф

Обжаловать постановление, вынесенное по данным камеры, можно в течение 10 дней с момента уведомления.

Для этого нужно:

Подать заявление через портал "Госуслуги" или в отделение ГАИ.

Приложить доказательства невиновности.

Это может быть договор купли-продажи, если автомобиль уже продан, либо материалы, подтверждающие ошибку в постановлении. Например:

отсутствие адреса нарушения;

нет фотографии автомобиля;

не читается или не совпадает номер;

указана другая марка машины;на снимке видно, что манёвр выполнен правильно.

Ошибки случаются, но именно внимательность водителя помогает избежать несправедливого наказания.