Камеры против "муляжей": на трассе М-12 началась новая игра с нарушителями

На магистрали М-12, которая соединяет Москву с Казанью и Нижним Новгородом, появился первый по-настоящему работающий комплекс фото- и видеофиксации нарушений. Его установка связана с ростом аварийности на одном из участков дороги, который за последние два года стал "точкой притяжения" ДТП.

Участок повышенной опасности

Во Владимирской области, на отрезке между 106 и 107 километрами трассы, расположенном неподалёку от деревень Репихово и Молодино в Петушинском районе, зафиксирован тревожный рост аварий. По данным Госавтоинспекции, только в 2024 году здесь произошло четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек. Уже в 2025-м количество происшествий хоть и снизилось до трёх, но число пострадавших выросло до восьми.

"В 2024 году на одном конкретном отрезке магистрали произошло четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек, а в 2025-м этот участок отличился тремя авариями, где было восемь пострадавших", — заявил врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артём Григорьев.

Именно на этом 550-метровом участке и установят новый комплекс фиксации нарушений.

Почему камеры здесь необходимы

Специалисты отмечают, что основной причиной аварий на трассах остаётся превышение скорости. На платных магистралях водители чаще позволяют себе ехать быстрее разрешённого, особенно там, где дорога ровная и кажется безопасной. Однако именно такие участки нередко становятся самыми аварийными.

Наличие камер дисциплинирует автомобилистов, вынуждая их снижать скорость и внимательнее относиться к дорожной обстановке. На других федеральных трассах уже доказано: после появления комплексов фиксации число аварий и тяжесть последствий снижаются.

Реальные камеры вместо "муляжей"

Интересно, что перевозчики и водители, часто работающие на М-12, скептически относились к предыдущим конструкциям. На трассе устанавливали световые балки, имитирующие комплексы фиксации, но они, по словам местных жителей, не выполняли свои функции.

"Это будет первая действительно работающий комплекс, а нынешние "световые балки" — лишь имитация", — заявил перевозчик Евгений Федотов редакции Quto.

Такую же информацию подтверждает и телеграм-канал "Трасса М-12 ДПС".

Позиция оператора магистрали

Госкомпания "Автодор", которая управляет платной трассой "Восток", комментировать установку камер отказалась. Представители организации лишь порекомендовали направлять все запросы в региональные подразделения Госавтоинспекции, через которые проходит магистраль.