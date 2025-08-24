Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ДТП с участием двух автомобилей
ДТП с участием двух автомобилей
© freepik.com by halayalex is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:34

Крымские аварии глазами статистики: где детская беспечность встречается с безответственностью взрослых

Почти сто ДТП с детьми произошло в Крыму с начала года

С начала 2025 года в Крыму зафиксировано 81 дорожно-транспортное происшествие с участием детей до 16 лет. В результате аварий 89 несовершеннолетних получили травмы.

Основные причины происшествий

Главным фактором трагедий стали нарушения правил перевозки детей в автомобилях. Многие водители игнорируют использование детских удерживающих устройств, что напрямую влияет на тяжесть последствий ДТП.

Профилактика и меры безопасности

Для снижения аварийности в регионе стартовал комплекс мероприятий "Осторожно, дети!", в рамках которого:

  • проводятся проверки автобусов, перевозящих детей;

  • осуществляется мониторинг дорожной инфраструктуры;

  • ведётся разъяснительная работа с родителями о необходимости соблюдения правил перевозки.

Положительная динамика

Несмотря на рост аварий в целом, количество происшествий с участием детей-пешеходов сократилось на 20%.

Особое внимание — подросткам на мопедах

Отдельной проблемой остаётся управление мопедами и питбайками подростками, которые нередко нарушают правила дорожного движения, подвергая риску как себя, так и окружающих.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru