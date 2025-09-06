Не заметил удара — и лишился прав: странное дело из Тульской области

Житель Новомосковска неожиданно оказался в центре громкого дела после происшествия, которое на первый взгляд могло показаться незначительным. Обычная поездка по улице завершилась для него лишением водительских прав сроком на год. Причиной стал наезд на домашнего кота, а главным основанием для наказания — то, что мужчина уехал, не дождавшись разбирательства на месте.

Как развивались события

В конце августа водитель автомобиля Lada Granta ехал по одной из улиц Новомосковска. По версии следствия, в какой-то момент машина сбила кота. Мужчина этого якобы даже не заметил и спокойно продолжил движение. Лишь позже сотрудники ГИБДД связались с ним и сообщили о факте ДТП. К этому времени хозяин животного уже обратился в полицию, рассказав о случившемся.

Сам автомобилист на судебном заседании уверял, что не ощутил удара и поэтому не остановился. Более того, он извинился перед владельцем питомца, подчеркнув, что сожалеет о случившемся и понимает моральную травму, причинённую человеку смертью его любимца. Однако искренние слова не освободили его от ответственности.

Решение суда

Административное дело рассматривал мировой судья судебного участка № 30 Новомосковского района Сергей Комков. Суд пришёл к выводу, что действия водителя нарушили пункт 2.5 Правил дорожного движения, который обязывает каждого участника оставаться на месте происшествия. В итоге мужчину признали виновным по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Наказание оказалось достаточно суровым: лишение права управления автомобилем на один год.