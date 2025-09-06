Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка на дереве
Кошка на дереве
© commons.wikimedia.org by Шалин is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:03

Не заметил удара — и лишился прав: странное дело из Тульской области

В Тульской области водителя лишили прав на год за наезд на кота

Житель Новомосковска неожиданно оказался в центре громкого дела после происшествия, которое на первый взгляд могло показаться незначительным. Обычная поездка по улице завершилась для него лишением водительских прав сроком на год. Причиной стал наезд на домашнего кота, а главным основанием для наказания — то, что мужчина уехал, не дождавшись разбирательства на месте.

Как развивались события

В конце августа водитель автомобиля Lada Granta ехал по одной из улиц Новомосковска. По версии следствия, в какой-то момент машина сбила кота. Мужчина этого якобы даже не заметил и спокойно продолжил движение. Лишь позже сотрудники ГИБДД связались с ним и сообщили о факте ДТП. К этому времени хозяин животного уже обратился в полицию, рассказав о случившемся.

Сам автомобилист на судебном заседании уверял, что не ощутил удара и поэтому не остановился. Более того, он извинился перед владельцем питомца, подчеркнув, что сожалеет о случившемся и понимает моральную травму, причинённую человеку смертью его любимца. Однако искренние слова не освободили его от ответственности.

Решение суда

Административное дело рассматривал мировой судья судебного участка № 30 Новомосковского района Сергей Комков. Суд пришёл к выводу, что действия водителя нарушили пункт 2.5 Правил дорожного движения, который обязывает каждого участника оставаться на месте происшествия. В итоге мужчину признали виновным по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Наказание оказалось достаточно суровым: лишение права управления автомобилем на один год.

"Действия водителя прямо нарушают пункт 2.5 Правил дорожного движения", — пояснил мировой судья Сергей Комков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Mitsubishi Outlander потерял 38,5% продаж в августе в Бразилии сегодня в 7:22

Mitsubishi Outlander в августе обвалился в Бразилии — и вот кто отобрал его клиентов

В августе 2025 года продажи сразу пяти популярных моделей в Бразилии резко обвалились. Какие автомобили теряют позиции и почему рынок меняется так стремительно?

Читать полностью » Владелец Lada Искра рассказал о плюсах и минусах после двух недель эксплуатации сегодня в 6:54

Новая Lada Искра удивила первых владельцев: комфорт не там, где ждали

Первый владелец Lada Искра рассказал о нюансах эксплуатации и поделился впечатлениями, которые оказались неоднозначными и местами неожиданными.

Читать полностью » В США выставят на аукцион редкий электромобиль Detroit Electric 1917 года за $190 тысяч сегодня в 6:36

Машина из 1917 года удивила мир — Tesla и не мечтала о таком пробеге

Редкий электромобиль Detroit Electric 1917 года, прозванный «прадедом Tesla», пройдет с молотка в США после долгой реставрации.

Читать полностью » Автоэксперт Киселик объяснил, как проверить исправность подушки безопасности при покупке машины сегодня в 5:49

Простая проверка мультиметром: способ отличить настоящую подушку от бутафории

Перед покупкой подержанного авто важно проверить систему безопасности. Эксперт рассказал, как понять, исправна ли подушка, и на что ещё обратить внимание.

Читать полностью » BYD запустила программу скидок до 10 тысяч евро за обмен авто в Италии сегодня в 5:26

До 10 тысяч евро за машину: итальянцы в шоке от предложения, которое обошло государство

BYD запускает в Италии программу "CASI-NO" с бонусами до 10 000 евро, обходя бюрократию и предлагая покупателям простой путь к экологичным авто.

Читать полностью » Врач Сергей Визгалов назвал последствия ожирения для водителей вчера в 23:46

Как ожирение стало новым врагом за рулём — и почему оно коварнее усталости

Лишний вес у автомобилистов может стать не только проблемой здоровья, но и фактором риска на дороге. Почему это так — объясняют эксперты.

Читать полностью » Профсоюз полиции Германии призвал запретить номера AC-AB в Ахене сегодня в 4:22

Номера AC-AB заполонили Ахен — и вот почему это выводит полицию из себя

В Германии разгорелся спор из-за автомобильных номеров AC-AB. Почему комбинация букв вызвала гнев полицейских и что решат власти?

Читать полностью » Discover Cars: 19% водителей BMW в Европе не используют сигналы поворота сегодня в 3:46

Европа посчитала, кто чаще всех забывает про поворотники — результат никого не удивил

Опрос в Европе показал, что водители определённых марок чаще забывают о поворотниках. В лидерах снова немцы — и это не совпадение.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В Иркутской области открыли самый длинный автотуристический маршрут России на 1720 км
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему упражнение жим над головой выполняется неправильно
Красота и здоровье

Ученые Лаваля: каму-каму – ключ к лечению неалкогольной жировой болезни печени
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий
Дом

Как правильно ухаживать за подушками и одеялами
Садоводство

Агрономы напоминают: аллиум не рекомендуется сажать рядом с бобовыми и капустой
Садоводство

Долгоносик может уничтожить будущий урожай клубники: вот как этого избежать
Красота и здоровье

Врач Алексей Раншаков опроверг миф о плаче ребёнка как манипуляции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet