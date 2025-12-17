Германия, США и Франция теряют своих граждан: более 2,5 тыс. семей переезжают в Россию по уникальной программе

Свыше 2,5 тыс. иностранных семей, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, приняли решение переехать в Россию в 2025 году. Это заявление сделала Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам, на пресс-конференции в ТАСС. Одним из самых популярных направлений для переселенцев стал Краснодарский край, а также Калужская и Иркутская области. Эти регионы привлекают семьи, стремящиеся найти комфортные условия для жизни и воспитания детей.

Причины миграции

Многие из этих семей приехали в Россию из таких стран, как Германия, Франция, США, Австралия и Италия. По словам Марии Бутиной, большинство из них выбирают регионы страны, в которых условия жизни соответствуют их ожиданиям, а также обеспечивают более спокойную атмосферу для воспитания детей, что является важным аспектом для переселенцев, придерживающихся традиционных ценностей.

Татьяна Вагина, начальник департамента национальной политики управления президента РФ по внутренней политике, также отметила, что значительная часть переселенцев выбирает Россию именно из-за возможности воспитывать детей в традиционной системе ценностей, что стало решающим фактором при принятии решения о миграции.

Гуманитарная поддержка от государства

Важным элементом, способствовавшим таким перемещениям, стал указ президента России Владимира Путина, подписанный в августе 2024 года. Документ предоставил гуманитарную поддержку иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские ценности, и упростил процесс получения разрешения на временное проживание для граждан из 47 недружественных стран. Этот шаг стал значительным фактором для привлечения иностранных семей, желающих жить в России.

Указ президента вступил в силу в сентябре 2024 года и продолжает действовать, способствуя росту числа мигрантов, желающих найти новый дом в России.