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Женщина болеет простудой
Женщина болеет простудой
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:46

Простуда прошла, а кашель остался: когда старые методы лечения могут оказаться кстати

Эффективность традиционных методов лечения, таких как банки и горчичники, напрямую зависит от стадии заболевания и индивидуальных особенностей организма пациента, заявил терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, что применение "сухого тепла" остается актуальным инструментом в современной медицине, если оно используется своевременно и под контролем специалиста.

Ранее сообщалось, что польза горчичников и банок в борьбе с кашлем является заблуждением. Утверждалось, что подобные процедуры несут риски для здоровья, так как способны спровоцировать дерматиты, ожоги кожных покровов и различные аллергические реакции.

Несмотря на споры о народных методах, врачи напоминают, что грамотный режим восстановления организма позволяет значительно ускорить выздоровление при первых признаках недомогания.

Жемчугов подчеркнул, что при лечении ОРВИ ключевым фактором является оперативность. По словам иммунолога, терапию необходимо начинать сразу после появления первых симптомов, используя противовоспалительные средства и препараты интерферона. Если же лихорадка сохраняется длительное время, требуется консультация врача для решения вопроса о назначении антибактериальной терапии. При этом важно помнить, что бесконтрольные курсы антибиотиков требуют последующей поддержки организма.

"Что касается банок и горчичников, они как действовали тысячу лет назад так и действуют. Это зависит от стадии заболевания, насколько они улучшают кровоток", — отметил Жемчугов.

Эксперт уточнил, что применение банок и горчичников наиболее оправдано на стадии разрешения воспалительного процесса, когда у пациента уже нормализовалась температура, но сохраняется кашель. Улучшение микроциркуляции крови в этот период помогает избежать осложнений.

"Будет уместно банки или горчичники, или по очереди. Сухое тепло", — пояснил специалист.

Стоит учитывать, что при диагностике важно исключить случаи, когда аллергическая реакция маскируется под простуду, что требует принципиально иного подхода к лечению.

Особое внимание иммунолог уделил необходимости постановки точного диагноза в условиях циркуляции множества вирусов, включая грипп и COVID-19. Самолечение на ранних этапах может быть неэффективным, если не соблюдается временной интервал приема препаратов.

В офисной среде риски возрастают, поэтому медики часто дают рекомендации о том, как обезопасить себя, если коллега на работе заболел. Жемчугов резюмировал, что универсальных рецептов не существует и любые прогревающие процедуры должны подбираться врачом исходя из состояния конкретного пациента.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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