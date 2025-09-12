Гламур уходит, избы возвращаются: как зумеры меняют формат отдыха

Летом 2025 года всё больше россиян выбирают отдых в формате "избинг" - проживание в домах традиционного русского стиля.

Кому это интересно

По данным сервисов бронирования, спрос на такие объекты вырос на 7-15% по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего "уход в деревню" выбирают туристы 35-44 лет ,

на втором месте — группа 45-54 года ,

наименьший интерес у путешественников до 25 лет.

Как появился "избинг"

Термин придумал и запатентовал предприниматель Алексей Шевцов. В 2023 году в Плёсе он открыл первый проект — "Усадьбу дикого барина". Но вскоре проект закрыли из-за споров с администрацией по земельному вопросу. Весной 2025-го прокуратура также остановила работу "Соборной слободы" в центре Плёса, посчитав, что жилые дома использовались как гостиница "не по назначению".

Как развивают идею другие

Несмотря на трудности, концепцию подхватили другие предприниматели:

"Вятские дачи" (Владимирская область) - отреставрированные купеческие дома уровня 4*-5*. Номер в середине сентября стоит от 5,5-6 тыс. руб.

"Удивительная деревня Мандроги" (Ленинградская область) - проживание в традиционных интерьерах, цена от 24 тыс. руб. за ночь в четырёхместном номере.

"Пушкарская слобода" (Суздаль) - бронирование доступно только от 14 тыс. руб. в сутки.

Перспективы направления

Инна Рындина, коммерческий директор УК "Русские сезоны", считает:

"Чтобы люди охотно тратили 5 часов на дорогу из Москвы, нужно предлагать уникальный продукт — для семей с детьми, молодежи, старшего поколения и корпоративных групп".

Эксперт подчёркивает: успешный "избинг" требует системного подхода, профессионального управления и инвестиций. Небольшие проекты с 1-2 домами редко окупаются — здесь важна масштабная концепция, а не локальная инициатива.