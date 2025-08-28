Пирог без яиц и молока, но вкус лучше бисквита: секрет — в одном простом шаге

Трудно найти более символичный десерт, чем фануропита — постный пирог, который пекут в честь святого Фанурия. Он прост в приготовлении, не требует миксера и каждый раз получается ароматным, пышным и удивительно домашним.

История и традиция

Фануропиту принято готовить 27 августа — в день памяти святого Фанурия. По традиции пирог выпекают из 7 или 9 ингредиентов, и каждое число имеет особый символический смысл.

Современный вариант рецепта сохраняет дух традиции, но становится ещё удобнее: основа состоит из 8 обязательных продуктов, а девятый ингредиент можно выбрать самостоятельно — орехи, кунжут, ваниль, щепотку соли или даже воду. Такой подход делает пирог индивидуальным и подстраивает вкус под настроение.

Чем рецепт выделяется

Главная особенность — отсутствие сложных процессов: всё готовится в одной миске.

Оливковое масло и апельсиновый сок придают тесту мягкость и свежесть.

Изюм и корица добавляют сладости и тепла.

Гвоздика и апельсиновая цедра раскрывают аромат.

Выбор девятого ингредиента позволяет поэкспериментировать: грецкие орехи — для насыщенного вкуса, ваниль — для нежности, кунжут — для хрустящей корочки.

Пошаговое приготовление

Смешайте масло и сахар, затем добавьте специи.

Влейте сок, оставив немного, и соедините его с содой.

Подмешайте муку, дайте тесту постоять 5 минут.

Переложите в форму, распределите изюм и слегка вдавите его в тесто.

Выпекайте при 160 °C около часа.

Остудите и украсьте сахарной пудрой или выбранным ингредиентом.

Пирог на каждый день

Фануропита давно вышла за рамки религиозного кулинарного ритуала. Сегодня её готовят не только в августе, но и в любое время года. Благодаря простоте, она идеально подходит для поста, а лёгкая текстура и аромат делают её отличным дополнением к утреннему кофе или вечернему чаю.

Фануропита — это пирог, в котором каждый может найти свой вкус, сохранив при этом уважение к традиции. Простота и символизм в одном рецепте делают его по-настоящему универсальным.