Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes
Mercedes
© Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:18

В Штутгарте приняли решение: один из немецких автогигантов думает вернуться в Россию

ФИПС: Mercedes-Benz зарегистрирует бренд на русском и английском языках в России

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Об этом свидетельствуют данные Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Компания намерена закрепить бренд сразу в двух вариантах — на русском и английском языках. Заявка поступила напрямую от штаб-квартиры "Мерседес-Бенц Груп АГ" в Штутгарте.

Что планирует производитель

Согласно документам, Mercedes-Benz предполагает использовать марку для продажи автомобилей и комплектующих к ним на территории России.

Тем не менее, сама регистрация ещё не гарантирует возвращения компании на рынок. Подобные шаги чаще всего предпринимаются для защиты прав на название и логотип, чтобы сохранить за собой юридические основания на бренд.

Почему это важно

Регистрация товарного знака — стандартная практика для крупных мировых производителей. Она позволяет компании сохранить контроль над интеллектуальной собственностью и предотвращает использование бренда третьими лицами.

Таким образом, новый шаг Mercedes-Benz скорее связан с правовой защитой имени, нежели с готовностью немедленно вернуться в российскую продажу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Клуб ADAC представил рейтинг лучших автомобилей для пожилых водителей вчера в 20:47

Эти автомобили для старшего возраста подойдут вам идеально — но не все так просто

Лучшие подержанные автомобили для водителей старшего возраста: выбираем комфорт, надежность и простоту управления в разных ценовых категориях от €15 000 до €40 000.

Читать полностью » Адвокат Бетрозов объяснил, как защититься от автоподставы при ДТП вчера в 19:53

Как избежать автоподставы: ошибки, которые могут стоить вам репутации и денег

Как избежать автоподставы в ДТП и защитить себя? Простые советы от эксперта, которые помогут вам правильно действовать и избежать мошенничества на дороге.

Читать полностью » Mercedes-Benz откажется от логотипа EQ в новых электрических моделях вчера в 18:48

Mercedes-Benz выбрал новый путь: что скрывается за отказом от префикса EQ

Mercedes-Benz меняет подход к именованию электромобилей, отказываясь от логотипа EQ и переходя на простые названия с суффиксом Electric.

Читать полностью » Следственный комитет предложил ужесточить наказание за допуск детей к управлению транспортом вчера в 16:30

СК ужесточает правила: родителям за детей за рулём грозит больше, чем штраф

В России обсуждают новые меры против родителей, которые позволяют детям садиться за руль. Что может измениться в наказаниях и к чему это приведёт?

Читать полностью » Hyundai и Kia стали самыми угоняемыми марками автомобилей в России — исследование ВСК вчера в 15:26

Россия снова в ловушке автоугонщиков: даже премиум-классу некуда спрятаться

Автоугонов в России становится больше: лидируют Hyundai и Kia, а в модельном рейтинге впереди Lexus LX. Какие регионы и марки под ударом?

Читать полностью » В Москве на треть снизилось число ДТП с пьяными водителями — данные Госавтоинспекции вчера в 14:22

Пьяных за рулём стало меньше на треть: Москва удивила статистикой 2025 года

В Москве зафиксировано резкое сокращение числа ДТП с участием пьяных водителей. Но что стоит за этими цифрами и почему тенденция стала такой заметной?

Читать полностью » Mash: Mercedes подал заявки в Роспатент на бренд и сервисное обслуживание в России вчера в 12:01

Mercedes тихо стучится в Россию: заявки в Роспатент намекают на возвращение

Mercedes снова зарегистрировал товарный знак в России и готовится к продажам и сервису, но параллельно отзывает 223 тыс. авто из-за дефектных подушек.

Читать полностью » Признаки того, что тормозную жидкость пора менять: осадок, мягкая педаль и снижение эффективности вчера в 11:48

Срок службы — всего два года: почему про тормозную жидкость нельзя забывать

Почему тормозная жидкость теряет свойства, как самостоятельно её заменить и в каких случаях лучше довериться мастерам.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат Мужские грёзы с курицей готовится с твёрдым сыром и маринованным луком
Садоводство

Эксперт Дэниел Карпентер: для разметки границы газона можно использовать садовый шланг
Еда

Рецепт смузи с кактусом и протеином для восстановления после нагрузок
Еда

Рецепт ананасового торта "Ангел" из двух ингредиентов
Туризм

Парки Beto Carrero World и Hopi Hari в Бразилии признаны одними из лучших в мире
Питомцы

Признаки беременности у собак и отличие от ложной: рекомендации ветеринаров
Дом

Овощи зимой на балконе: садовод Светлана Самойлова назвала условия выращивания
Садоводство

Как песок может трансформировать ваш урожай моркови: шаги к успеху
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet