В Штутгарте приняли решение: один из немецких автогигантов думает вернуться в Россию

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Об этом свидетельствуют данные Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Компания намерена закрепить бренд сразу в двух вариантах — на русском и английском языках. Заявка поступила напрямую от штаб-квартиры "Мерседес-Бенц Груп АГ" в Штутгарте.

Что планирует производитель

Согласно документам, Mercedes-Benz предполагает использовать марку для продажи автомобилей и комплектующих к ним на территории России.

Тем не менее, сама регистрация ещё не гарантирует возвращения компании на рынок. Подобные шаги чаще всего предпринимаются для защиты прав на название и логотип, чтобы сохранить за собой юридические основания на бренд.

Почему это важно

Регистрация товарного знака — стандартная практика для крупных мировых производителей. Она позволяет компании сохранить контроль над интеллектуальной собственностью и предотвращает использование бренда третьими лицами.

Таким образом, новый шаг Mercedes-Benz скорее связан с правовой защитой имени, нежели с готовностью немедленно вернуться в российскую продажу.