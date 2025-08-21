Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Alexey Kudenko is licensed under CC-BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:42

"Привет, Андрей!" теперь можно будет носить на футболке: Николаев открыл путь к новому бизнесу

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Привет, Андрей!"

Не каждый певец решается превратить название своей песни в полноценный бренд, но Игорь Николаев сделал именно так. В августе 2025 года стало известно, что он официально зарегистрировал товарный знак "Привет, Андрей!" — права на него будут действовать целых девять лет, до 2034 года.

Новый бренд с большими возможностями

Заявка на регистрацию была подана ещё весной 2024 года, а одобрение Роспатента певец получил 15 августа 2025 года.
По документам, бренд закреплён сразу за несколькими классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ): № 9, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42 и 44. Это открывает широкие перспективы — от выпуска кухонных принадлежностей и спортивных товаров до производства одежды, игрушек и даже оказания услуг в сфере театра, музыки и кино.

История песни, ставшей брендом

Композиция "Привет, Андрей" имеет давнюю историю. Николаев написал её ещё в 1992 году для Ирины Аллегровой. Песня быстро стала хитом, а теперь её название получило вторую жизнь — уже как товарный знак.

"Привет, Андрей!" — это не просто строчка из популярного трека, а символ эпохи 90-х, знакомый миллионам слушателей.

Опыт с другими товарными знаками

Надо отметить, что это уже не первая подобная инициатива музыканта. Два года назад он оформил права на бренд "Выпьем за любовь". Согласно данным Роспатента, этот товарный знак будет действовать до 2033 года.

