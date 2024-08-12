Международная группа студентов поучаствует в экспедиции в республике Крым

Студенты из России, Армении, Казахстана, Ливана и Нигерии примут участие в международной экспедиции "Крымская кругосветка 2024", организованной Севастопольским госуниверситетом. В рамках экспедиции они изучат археологические памятники Севастополя, Крыма и Кубани, связанные с морскими торговыми путями Средневековья.

Основная цель — научить студентов работать с источниками, материалами и оборудованием для исследования морского дна. Программа включает посещения исторически важных объектов и мониторинг кораблекрушений. Полученные результаты планируется обобщить в научном сборнике и документальном фильме.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)