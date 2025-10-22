Тюмень на экспорт, Китай — в каждый цех: экономика региона рванула на 14% вверх

Экономика Тюменской области продолжает демонстрировать уверенный рост. За первое полугодие 2025 года регион увеличил товарооборот на 14,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Рост экспорта и взрывной рост импорта

"Общий объем товарооборота увеличился более чем на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общий объем экспорта со странами СНГ вырос на 10,4%. Импорт возрос на 54,4%", — уточнили в инфоцентре.

Наиболее заметным стало увеличение закупок продукции из Китая - показатель вырос сразу на 149%. Эксперты связывают этот скачок с растущим интересом тюменского бизнеса к технологиям и оборудованию китайского производства, которые становятся всё более востребованными в промышленности и торговле.

Китай — главный партнёр региона

Такой рост импорта подчёркивает усиление экономических связей между Тюменью и Китаем. Местные компании активно переходят на сотрудничество с азиатскими поставщиками, что помогает диверсифицировать поставки и снизить зависимость от западных рынков.

Экономисты отмечают, что при сохранении этой тенденции Китай может стать ключевым торговым партнёром региона уже к концу 2025 года.