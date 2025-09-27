Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:20

Пошлины режут под корень: как США снизили тарифы и что это значит для европейских авто

Снижение пошлин США на европейские и японские автомобили с 27,5% до 15% — Reuters

С конца июля в международной торговле произошли заметные изменения, которые коснулись автомобильной отрасли и ряда других секторов. Новое соглашение между США и Европейским союзом вступило в силу задним числом, официально подтвердив снижение тарифов на импорт европейских товаров в Америку. В результате ставки пошлин на автомобили и комплектующие были снижены с 27,5% до 15%.

Влияние на автопром

Снижение тарифов касается прежде всего автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил, которые не производятся на территории США. По данным агентства Reuters, соглашение было достигнуто еще в конце июля, а новые правила начали действовать с 1 августа, фактически с момента подписания документа.

Снижение тарифов дало небольшую поддержку европейским автопроизводителям. На бирже котировки акций компаний показали умеренный рост, однако, по словам Хильдегарда Мюллера, главы Ассоциации немецкой автомобильной промышленности (VDA), эффект оказался слабее ожидаемого:

"Расходы производителей продолжают расти, несмотря на послабления", — отметил глава Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер.

Широкий охват изменений

Тарифные послабления коснулись не только автопрома, но и ряда других категорий товаров. Под снижение попали авиационные детали, химическая продукция и отдельные виды сырья. Таким образом, соглашение носит комплексный характер и затрагивает сразу несколько отраслей экономики.

Аналогичные изменения коснулись и японских автомобилей: импорт в США теперь облагается тарифом 15%. В ответ на это Токио обязался инвестировать в американскую экономику около 550 миллиардов долларов, что свидетельствует о масштабном взаимовыгодном соглашении.

Сравнение тарифов

Категория товаров Старый тариф Новый тариф
Европейские автомобили 27,5% 15%
Автокомплектующие 27,5% 15%
Авиационные детали 27,5% 15%
Химическая продукция 27,5% 15%
Японские автомобили 27,5% 15%

Как это отражается на рынке

  1. Автопроизводители получают небольшое снижение затрат на импорт, что частично компенсирует рост цен на сырье и комплектующие.

  2. Инвесторы реагируют осторожным оптимизмом, наблюдая за динамикой акций европейских концернов.

  3. Экономический эффект для конечного потребителя остается умеренным — цены на новые автомобили могут снизиться, но незначительно.

А что если пошлины снова изменятся?

Если США решат вновь повысить тарифы, это приведет к дополнительному удорожанию автомобилей и комплектующих. Производителям придется искать альтернативные поставки или повышать эффективность локального производства, чтобы сохранить прибыльность.

Плюсы и минусы снижения тарифов

Плюсы Минусы
Снижение затрат на импорт Ограниченный эффект для конечной цены
Потенциальный рост спроса на европейские авто Производственные расходы продолжают расти
Стимул к инвестициям из Японии Краткосрочный эффект на бирже

FAQ

Как это влияет на цену автомобилей в США?
Снижение пошлин может снизить стоимость европейских и японских моделей, но на практике эффект будет умеренным.

Какие товары кроме автомобилей попадают под новые тарифы?
Под снижение пошлин попадают автокомплектующие, авиационные детали, химическая продукция и отдельные виды сырья.

Что даст соглашение Японии и США?
Токио инвестирует в экономику США около 550 миллиардов долларов, что укрепляет торговые отношения и стимулирует экономический рост.

Исторический контекст

С 2018 года США активно пересматривают свои тарифные ставки на импортные автомобили, что вызвало напряженность в торговых отношениях с ЕС и Японией. Новое соглашение является частью стратегии урегулирования торговых споров и стимулирования взаимной торговли.

3 интересных факта

  1. Снижение тарифов произошло задним числом — с 1 августа, несмотря на официальное подтверждение в конце июля.

  2. Япония обязалась инвестировать в экономику США рекордную сумму — 550 миллиардов долларов.

  3. Биржевые котировки европейских автоконцернов выросли скромно, что отражает осторожное ожидание рынка.

