Ограниченный выбор и финансовые потери: скрытые недостатки "трейд-ин"

Автокомпании активно продвигают программу "Trade In" как способ стимулировать продажи новых автомобилей. Эта схема привлекает покупателей своей кажущейся выгодой: водитель может сдать старый автомобиль дилеру и получить значительную скидку на новый. Однако реальность далеко не так безоблачна, как кажется на первый взгляд.

Эксперт портала njcar. ru рассказал, какие подводные камни могут ожидать владельцев автомобилей при участии в программе "трейд-ин".

Программа "трейд-ин" работает следующим образом: клиент сдаёт свой старый автомобиль в автосалон, где проводится диагностика. Этот процесс занимает несколько часов, после чего машина становится частью сделки купли-продажи. Если клиент согласен с оценкой, он может приобрести новый автомобиль с учётом стоимости своего старого авто, которая будет вычтена из цены нового.

Главное преимущество "трейд-ин" — его удобство. Водителю не нужно заниматься самостоятельной продажей автомобиля, ремонтировать его, искать покупателей или вести переговоры. Всё, что нужно, — это отдать машину дилеру и выбрать новое авто.

Однако главный недостаток этой схемы — значительные финансовые потери. Дилеры часто существенно занижают оценку старого автомобиля, иногда на 30% ниже рыночной стоимости. Скидка на новый автомобиль в итоге не покрывает эти потери, и покупатель фактически теряет деньги. Это своего рода официальное введение в заблуждение доверчивых клиентов.

Ещё один минус — ограниченность выбора. Клиент, обратившись к конкретному дилеру, может выбирать только из ассортимента автомобилей этого бренда, что сужает возможности.

Кроме того, не все покупатели стремятся приобрести новый автомобиль с завода. Многие предпочли бы за те же деньги купить подержанное авто более высокого класса. Но программа "трейд-ин" не даёт таких возможностей.

Работники отдела "трейд-ин" по сути являются официальными перекупщиками, и часто используют не самые честные методы для убеждения клиентов. К тому же, чтобы получить дополнительную скидку, покупателю зачастую навязывают дополнительные услуги, такие как установка оборудования, оформление кредита и страховки, что в итоге обходится ещё дороже.

Фото: commons. wikimedia.org/Daniela Cuevas (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).