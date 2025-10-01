Союз на 22 миллиона: Марий Эл и Белоруссия решили поднажать в торговле

Во второй день работы международной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" глава Марий Эл Юрий Зайцев провёл переговоры с министром жилищно-коммунального хозяйства РБ Геннадием Трубило и первым заместителем министра спорта и туризма Александром Дороховичем.

Ключевые заявления

Юрий Зайцев подчеркнул стратегическую значимость взаимодействия:

"Мы два братских народа, находимся в составе единого союзного государства, идем и развиваемся вместе. Это очень важно. Высоко ценю сложившееся партнёрство с Республикой Беларусь и уверен, что наш диалог откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества на благо жителей Марий Эл и Союзного государства. В ряде отраслей мы взаимодействуем — это промышленность, ЖКХ, туризм. Но есть и резервы для расширения товарооборота".

Торговые связи

Стороны обсудили текущий товарооборот и перспективы его роста.

РБ поставляет в Марий Эл промышленное оборудование и транспортную технику.

Марий Эл экспортирует металлоизделия, механическую и электротехнику, а также товары из бумаги и картона.

Итоги и перспективы

Геннадий Трубило отметил, что по итогам января-июля 2025 года внешнеторговый оборот между Марий Эл и Белоруссией составил 22 млн долларов.

"Хотелось бы поднять на более высокий уровень наши торгово-экономические отношения. Думаю, что мы приблизимся к показателям прошлого года, когда оборот достиг почти 55 миллионов", — заявил министр.

Вывод

Встреча на "ИННОПРОМе" подтвердила готовность сторон развивать сотрудничество в промышленности, ЖКХ и туризме, а также расширять взаимный экспорт и импорт.