Союз на 22 миллиона: Марий Эл и Белоруссия решили поднажать в торговле
Во второй день работы международной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" глава Марий Эл Юрий Зайцев провёл переговоры с министром жилищно-коммунального хозяйства РБ Геннадием Трубило и первым заместителем министра спорта и туризма Александром Дороховичем.
Ключевые заявления
Юрий Зайцев подчеркнул стратегическую значимость взаимодействия:
"Мы два братских народа, находимся в составе единого союзного государства, идем и развиваемся вместе. Это очень важно. Высоко ценю сложившееся партнёрство с Республикой Беларусь и уверен, что наш диалог откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества на благо жителей Марий Эл и Союзного государства. В ряде отраслей мы взаимодействуем — это промышленность, ЖКХ, туризм. Но есть и резервы для расширения товарооборота".
Торговые связи
Стороны обсудили текущий товарооборот и перспективы его роста.
-
РБ поставляет в Марий Эл промышленное оборудование и транспортную технику.
-
Марий Эл экспортирует металлоизделия, механическую и электротехнику, а также товары из бумаги и картона.
Итоги и перспективы
Геннадий Трубило отметил, что по итогам января-июля 2025 года внешнеторговый оборот между Марий Эл и Белоруссией составил 22 млн долларов.
"Хотелось бы поднять на более высокий уровень наши торгово-экономические отношения. Думаю, что мы приблизимся к показателям прошлого года, когда оборот достиг почти 55 миллионов", — заявил министр.
Вывод
Встреча на "ИННОПРОМе" подтвердила готовность сторон развивать сотрудничество в промышленности, ЖКХ и туризме, а также расширять взаимный экспорт и импорт.
