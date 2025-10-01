Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рукопожатие
Рукопожатие
© freepik.com by cookie_studio is licensed under public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

Союз на 22 миллиона: Марий Эл и Белоруссия решили поднажать в торговле

Марий Эл и Беларусь обсудили сотрудничество в промышленности, ЖКХ и туризме

Во второй день работы международной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" глава Марий Эл Юрий Зайцев провёл переговоры с министром жилищно-коммунального хозяйства РБ Геннадием Трубило и первым заместителем министра спорта и туризма Александром Дороховичем.

Ключевые заявления

Юрий Зайцев подчеркнул стратегическую значимость взаимодействия:

"Мы два братских народа, находимся в составе единого союзного государства, идем и развиваемся вместе. Это очень важно. Высоко ценю сложившееся партнёрство с Республикой Беларусь и уверен, что наш диалог откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества на благо жителей Марий Эл и Союзного государства. В ряде отраслей мы взаимодействуем — это промышленность, ЖКХ, туризм. Но есть и резервы для расширения товарооборота".

Торговые связи

Стороны обсудили текущий товарооборот и перспективы его роста.

  • РБ поставляет в Марий Эл промышленное оборудование и транспортную технику.

  • Марий Эл экспортирует металлоизделия, механическую и электротехнику, а также товары из бумаги и картона.

Итоги и перспективы

Геннадий Трубило отметил, что по итогам января-июля 2025 года внешнеторговый оборот между Марий Эл и Белоруссией составил 22 млн долларов.

"Хотелось бы поднять на более высокий уровень наши торгово-экономические отношения. Думаю, что мы приблизимся к показателям прошлого года, когда оборот достиг почти 55 миллионов", — заявил министр.

Вывод

Встреча на "ИННОПРОМе" подтвердила готовность сторон развивать сотрудничество в промышленности, ЖКХ и туризме, а также расширять взаимный экспорт и импорт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Башкортостане 62% жителей систематически занимаются спортом — Хабиров 29.09.2025 в 18:17

62% в кроссовках: как Башкортостан превратился в территорию движения

В Башкортостане уже 62% жителей систематически занимаются спортом. Радий Хабиров рассказал, за счёт чего регион вышел в лидеры по инфраструктуре.

Читать полностью » В Казани выявили ТСЖ, не подготовившие сети к отопительному сезону — исполком 29.09.2025 в 17:16

Отопление не по плану: в Казани дома рискуют замёрзнуть из-за халатности ТСЖ

В Казани выявили дома, не подготовленные к зиме: тепловые сети не промыты, изоляция не восстановлена. Информация передана в прокуратуру и Госжилинспекцию.

Читать полностью » В Пензе пенсионерку пытались обмануть сообщением о похищении внука в Турции — УМВД 29.09.2025 в 16:18

Фото с завязанными глазами и шантаж: как аферисты научились разыгрывать похищение

В Пензе бабушка чуть не отдала деньги мошенникам: ей прислали фото «похищенного» внука. Интерпол проверил — юноша в Турции был в порядке.

Читать полностью » МВД: мошенники используют индийский код +91 для подмены российских номеров 29.09.2025 в 15:38

+916 — не твой друг: как одна цифра делает звонок опасным

Мошенники звонят с индийских номеров, замаскированных под российские. Отличие всего в одной цифре — и на этом строится новая схема обмана.

Читать полностью » В Пензенской области стартовал сбор желудей дуба для восстановления лесов 29.09.2025 в 14:18

Природа просит о помощи: пензенцам предлагают стать лесовосстановителями

В Пензенской области вновь собирают жёлуди дуба для восстановления лесов. Какие плоды подойдут и куда их сдавать — рекомендации минлесхоза.

Читать полностью » В Пензе, Кузнецке и селе Зеленовка ввели карантин из-за очагов бешенства 29.09.2025 в 13:18

Кусают — значит, заражают: регион накрыла волна карантинов

В Пензе, Кузнецке и селе Зеленовка выявлены новые очаги бешенства. На 60 дней введён карантин и начата массовая вакцинация животных.

Читать полностью » В Пензенской области откроют четыре новых кинозала при поддержке Фонда кино 29.09.2025 в 12:09

Попкорн, проектор, и всё по-взрослому: в Пензенской области строят кино вне мегаполисов

В четырёх малых населённых пунктах Пензенской области откроют новые кинозалы. На их оснащение средства выделит Фонд кино.

Читать полностью » Максимальная площадь жилья для детей-сирот в регионе выросла с 40 до 50 кв. м 28.09.2025 в 6:11

Больше метров — без доплат: в Пензе официально расширили нормы жилья для сирот

В Пензенской области увеличили максимальную площадь жилья для детей-сирот с 40 до 50 кв. м. Почему приняли такую меру и сколько квартир выделят в 2025 году?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Орхидея лучше растёт в прозрачном пластиковом горшке
Спорт и фитнес

Учёные: упражнения не формируют просвет между бёдрами, решающую роль играет генетика
Красота и здоровье

Халва полезна для нервной системы благодаря магнию — Роспотребнадзор
Культура и шоу-бизнес

Стас Пьеха рассказал о драках в хоровом училище Санкт-Петербурга
Садоводство

Газон сохраняет декоративность при ручном удалении сорняков и подсеве семян — отметила Ольга Воронова
Красота и здоровье

Клинический психолог Регина Лазарович: около 13 % людей испытывают сильный страх полётов
Авто и мото

Volkswagen уволил 548 сотрудников за прогулы и нарушения дисциплины в первой половине 2025 года — CarScoops
Туризм

Амфитеатр Таррагоны II века вмещал до 15 тысяч зрителей и остаётся главным символом города
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet