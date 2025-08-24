Опухоль перекрывает дыхание: как стенты спасают пациентов от удушья

При злокачественных опухолях дыхательных путей просвет трахеи может настолько сузиться, что человеку становится трудно дышать. В таких ситуациях хирурги эндоскопического отделения АОКБ используют саморасширяющиеся стенты — высокотехнологичное устройство, которое позволяет быстро восстановить дыхание.

Как это работает

Стент вводится через дыхательные пути и отодвигает опухолевую ткань, расширяя суженный участок. Он не лечит саму опухоль, но:

устраняет угрозу удушья;

значительно улучшает качество жизни пациента;

позволяет продолжать основное лечение (химио- или лучевую терапию).

"Стентирование трахеи при злокачественных поражениях — процедура узкоспециализированная и редко применяемая, но в таких сложных случаях она безальтернативна", — отметил заведующий отделением Анатолий Махавкин.

По его словам, в отделении ежегодно выполняют 8-10 таких вмешательств.

Почему это важно

Применение саморасширяющихся стентов позволяет:

избежать открытых операций;

быстро восстановить дыхание;

стабилизировать состояние пациента даже при тяжелом заболевании.

А ранее…

Напомним, что в Архангельске специалисты Первой городской больницы провели новую малоинвазивную процедуру при лечении аритмии. С помощью специального катетера они нашли и устранили патологический очаг, нарушавший сердечный ритм.

Среди факторов риска развития аритмии — гипертония, ожирение, курение, алкоголь и инфекции.