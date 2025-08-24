Опухоль перекрывает дыхание: как стенты спасают пациентов от удушья
При злокачественных опухолях дыхательных путей просвет трахеи может настолько сузиться, что человеку становится трудно дышать. В таких ситуациях хирурги эндоскопического отделения АОКБ используют саморасширяющиеся стенты — высокотехнологичное устройство, которое позволяет быстро восстановить дыхание.
Как это работает
Стент вводится через дыхательные пути и отодвигает опухолевую ткань, расширяя суженный участок. Он не лечит саму опухоль, но:
- устраняет угрозу удушья;
- значительно улучшает качество жизни пациента;
- позволяет продолжать основное лечение (химио- или лучевую терапию).
"Стентирование трахеи при злокачественных поражениях — процедура узкоспециализированная и редко применяемая, но в таких сложных случаях она безальтернативна", — отметил заведующий отделением Анатолий Махавкин.
По его словам, в отделении ежегодно выполняют 8-10 таких вмешательств.
Почему это важно
Применение саморасширяющихся стентов позволяет:
- избежать открытых операций;
- быстро восстановить дыхание;
- стабилизировать состояние пациента даже при тяжелом заболевании.
