На севере Москвы в одном из автомобилей, который находился на автостоянке рядом с жилым домом, сдетонировал непонятный предмет. Как позже выяснилось, происшествие случилось с Toyota Land Cruiser, в которой в тот момент находились два человека. Об этом информировало МВД.

Причиной взрыва рамного среднеразмерного внедорожника японского концерна Toyota, который произошёл в районе Молжаниново, стала детонация пока ещё непонятного предмета, установленного внутри транспортного средства. Находящиеся в тот момент в автомобиле мужчина и женщина получили ранения. Как сообщается, их уже привезли в медицинское учреждение. Обоим около 50-и лет. У женщины пострадало лицо, а у мужчины оторвало части ног.

На данный момент времени сотрудники правоохранительных органов пытаются выявить причину случившегося и найти причастных к детонации транспортного средства.

Кроме того, появилась информация от RT очевидцев, которые заявляют, что автомобиль мог быть собственностью участника СВО. Более того, одна из версий случившегося гласит, что детонация могла быть заказной расправой.

Фото: Panoramio / Александр Спиридонов (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)