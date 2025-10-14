Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota RAV4
Toyota RAV4
© www.toyota.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:48

RAV4 "выходит в космос": теперь стриминг, игры и обновления — всё в одном автомобиле

Автомобили Toyota с 2026 года получат поддержку 5G и встроенный Wi-Fi

С 2026 года автомобили Toyota получат возможность работать с сетью 5G, что кардинально изменит опыт использования транспортных средств. Новая технология позволит владельцам не только быстрее выходить в интернет, но и получать доступ к расширенным цифровым сервисам прямо на ходу. Это не просто улучшение скорости соединения — это фундамент для нового поколения "умных" автомобилей, где навигация, обновления и безопасность становятся максимально удобными и автоматизированными.

Быстрый интернет и расширенные сервисы

Владельцы автомобилей Toyota смогут подключать до пяти устройств к встроенному Wi-Fi. Такой функционал открывает новые возможности: просмотр потокового видео, онлайн-игры и удалённая работа во время поездок. Подключение активируется через фирменное приложение Toyota или по VIN-коду на специальном сайте, что делает процесс простым и интуитивно понятным.

Некоторые версии с поддержкой 5G будут интегрированы с SiriusXM 360L — системой, объединяющей спутниковое и потоковое радио. Она предлагает персонализированные рекомендации и расширенный выбор каналов, позволяя пассажирам получать контент, адаптированный под их вкусы. С помощью таких сервисов поездки становятся комфортнее, а развлечения — доступнее, независимо от того, где находится автомобиль.

Сотрудничество с AT&T и первая модель

Партнёрство Toyota с AT&T обеспечивает стабильное и современное подключение, что критично для работы всех функций 5G. Первой моделью, получившей поддержку новой сети, станет RAV4 2026 года. В дальнейшем технология будет доступна и на других моделях Toyota и Lexus, что позволит сохранить актуальность автомобилей в условиях постепенного ухода 4G.

Преимущество 5G заключается не только в скорости. Оно открывает доступ к функциям безопасности, мгновенным обновлениям программного обеспечения и полноценной интеграции с цифровыми сервисами, делая управление автомобилем более удобным и предсказуемым.

Ошибки и альтернативы

Ошибка: использование устаревших устройств для подключения к 5G → Последствие: медленная скорость, нестабильное соединение → Альтернатива: обновление смартфонов и планшетов до моделей с поддержкой 5G.

Ошибка: игнорирование обновлений ПО → Последствие: недоступность новых функций → Альтернатива: включение автоматической загрузки обновлений через фирменное приложение.

А что если…

Если подключение 5G будет нестабильным, Toyota предложит использовать резервное соединение через 4G, обеспечивая базовый доступ к сервисам. Это делает поездку безопасной и комфортной даже в районах с ограниченным покрытием.

Плюсы и минусы 5G в автомобилях

Плюсы Минусы
Высокая скорость передачи данных Ограниченное покрытие на удалённых территориях
Поддержка до пяти устройств одновременно Требуются современные гаджеты с поддержкой 5G
Мгновенные обновления и расширенные функции безопасности Возможны временные перебои при сильной нагрузке сети
Интеграция с цифровыми сервисами, потоковое видео, игры Дополнительные расходы на подписки и контент

FAQ

Как подключить 5G в автомобиле Toyota?
Через фирменное приложение Toyota или по VIN-коду на специальном сайте.

Сколько устройств можно подключить к Wi-Fi?
До пяти гаджетов одновременно.

Что лучше выбрать для потокового контента — 5G или 4G?
5G обеспечивает более высокую скорость и стабильное соединение, особенно при работе нескольких устройств.

Мифы и правда

Миф: 5G не нужен в автомобиле, достаточно 4G.
Правда: 5G обеспечивает более быстрый доступ к сервисам, улучшает навигацию, обновления и функции безопасности.

Миф: 5G увеличивает расход топлива.
Правда: технология не влияет на двигатель и расход топлива — её влияние ограничивается только передачей данных.

Интересные факты

  1. Первой моделью Toyota с 5G станет RAV4 2026 года.

  2. С помощью SiriusXM 360L пассажиры получают доступ к персонализированному радио.

  3. Автомобили с 5G могут получать обновления так же просто, как смартфоны.

Исторический контекст

Внедрение 5G в автомобили — логичный шаг после эпохи 4G, когда мобильная связь стала основой для новых сервисов. Автомобили становятся "умными", интегрируясь с цифровым миром, что открывает возможности для автономного вождения и более безопасного управления на дорогах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт посоветовал автолюбителям проверять заряд аккумулятора раз в месяц сегодня в 9:26
Машина предала в мороз? Виноват не двигатель, а то, что вы не замечаете

Почему новая аккумуляторная батарея может разрядиться уже через несколько дней? Разбираем реальные причины и простые шаги, чтобы избежать этой проблемы.

Читать полностью » Кондиционер в автомобиле осушает воздух и помогает бороться с запотеванием стёкол зимой сегодня в 8:31
Секрет сухого воздуха в салоне: лайфхак для борьбы с запотевшими окнами зимой

Зимой кондиционер не всегда помогает справиться с запотевшими стеклами. Узнайте, как работает система и что реально решает проблему.

Читать полностью » Автоаналитики сообщили о росте интереса к рамным конструкциям у пикапов сегодня в 8:16
Электромобили возвращают прошлое: зачем им снова понадобилась рама

Рамная конструкция не сдала позиции — она по-прежнему используется там, где от машины требуется прочность и надёжность. Узнайте, как она устроена и почему востребована до сих пор.

Читать полностью » Производители отказались от ксеноновых фар из-за низкой энергоэффективности и риска поражения током сегодня в 7:26
Премиум больше не светит: почему ксеноновые фары стали опасными

Светодиоды вытесняют ксенон: узнайте, почему новые матричные фары делают вождение безопаснее и экономичнее, а старые технологии уходят в прошлое.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что длительный холостой прогрев вреден для двигателя сегодня в 7:11
Правда и вымысел о зимней езде: где заканчиваются советы и начинается миф

Зимой вокруг автомобилей рождаются десятки мифов — от прогрева мотора до пустого бака. Мы разобрались, какие из них давно устарели, а какие действительно полезны.

Читать полностью » Автоэксперт: неправильная сушка кузова после мойки приводит к разводам и царапинам сегодня в 6:28
Чем чище кузов автомобиля, тем ближе ржавчина: парадокс, о котором молчат

Даже мойка машины требует точного подхода. Рассказываем, когда стоит брать губку, а когда лучше переждать, и как не навредить кузову.

Читать полностью » Volkswagen Group увеличила продажи на 1,2% за девять месяцев 2025 года сегодня в 6:17
Премиум уходит в прошлое, народные авто берут реванш: как ставка VW на Skoda сработала

Skoda, электрокары и новые стратегии помогли концерну Volkswagen Group сохранить рост, несмотря на падение люксовых брендов и трудности на ключевых рынках.

Читать полностью » Представитель Toyota: производство флагмана Lexus LS прекратится в 2026 году сегодня в 5:16
Тихое прощание легенды: одна из моделей Lexus пропадает с рынка, оставляя вызов Mercedes и BMW

Последний год легендарного Lexus LS: как начинался путь флагмана, почему он стал символом японского люкса и что ждёт модель после 2026 года.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Эксперт по защите пациентов Саверский рассказал, какие вопросы нужно задавать врачу
Садоводство
Обрезка ежевики осенью повышает зимостойкость и улучшает урожай — советы садоводов
Авто и мото
Продажи Cybertruck за три квартала 2025 года составили 16 тысяч автомобилей
Спорт и фитнес
Ошибка выбора обуви при беге: последствия для здоровья и лучшие альтернативы
Дом
Оптимальная влажность 40–50 % помогает уменьшить количество пыли и статического электричества
Культура и шоу-бизнес
Наследство Дайан Китон оценили в $100 млн
Еда
Рубленые котлеты из индейки готовят при 74 °C — температура, гарантирующая сочность и безопасность
ДФО
В Приморском крае школьница напугала одноклассников систематической агрессией и угрозами — Ольга Соловьёва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet