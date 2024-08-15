Минору Такаяма рассказал, как тестировалась Toyota Land Cruiser

Из всех моделей Toyota Land Cruiser, пожалуй, самая сложная в разработке и самая прочная. в Land Cruiser продается в более чем 170 странах мира.
Минору Такаяма, помощник главного инженера нового Land Cruiser, известного как 250, в интервью Car рассказывает: "У нас есть процесс kowashikiri [дословно "уничтоженный" в переводе с японского], когда мы что-то тестируем, пока деталь не сломается, а затем мы улучшаем это и снова тестируем, чтобы найти слабые места. Этот процесс уникален для Land Cruiser".
Первой машиной, которую приобрел Минору, была Toyota Sprinter Trueno.
"Я купил ее сразу же, как получил права в 20 лет. Работал неполный рабочий день, чтобы накопить денег и купить эту машину, очень любил ее и ремонтировал сам. Я многому научился у этой машины", - поделился Такаяма.
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