Toyota придумала, как не платить за сгоревшие GR Corolla — в руководстве пользователя нашлась лазейка

Японский автопроизводитель Toyota отказался выплачивать компенсацию владельцам сгоревших в США автомобилей GR Corolla, обвинив водителей в превышении скорости, из-за которой якобы и произошло возгорание. Об этом сообщает "Авто Mail".

Ранее в Соединённых Штатах во время движения загорелись две модели Toyota GR Corolla. Водители обратились к Toyota по гарантии, но компания ответила отказом. Автопроизводитель сослался на руководство пользователя к GR Corolla, где не рекомендуется превышать скорость 136 км/ч. Рекомендация обоснована тем, что при большей скорости усиливается износ шин. При этом Corolla GR, согласно официальным данным, способна разгоняться до 230 км/ч.

Так как оба водителя в момент возгорания ехали с превышением рекомендованной скорости, в компенсациях им было отказано.

"Toyota GR Corolla (японский) — компактный автомобиль, выпускаемый японской маркой Toyota с 2022 года при содействии подразделения компании Gazoo Racing (GR). Это хот-хэтч вариант Corolla серии E210".

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