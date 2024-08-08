Седан Toyota Levin поставляется из Китая в Россию через параллельный импорт

По информации "Российской газеты", дилеры теперь предлагают Toyota Levin.
Этот седан поставляется из Китая через параллельный импорт, где его производит Toyota-GAC.
По размерам автомобиль опережает Lada Vesta: его длина составляет 4640 мм, а колёсная база - 2700 мм, что соответствует классу Golf. Передняя подвеска у автомобиля типа "МакФерсон", а задняя - независимая, на двойных поперечных рычагах.
В России уже доступна версия с двигателем объемом 1,5 литра, который развивает мощность 115 л.с. и работает с вариатором. Важно отметить, что в Китае аналогичную мощность дает 1.2-литровый турбированный двигатель, а у 1.5-литрового мотора мощность составляет 121 л.с.
В Китае также можно купить Toyota Levin с гибридной трансмиссией и электромеханическим вариатором. Автомобиль поставляется с фронтальными, коленными и боковыми подушками безопасности, ABS, ESC, датчиками света и дождя, кондиционером, мультимедийной системой, панорамной крышей и обивкой из ткани.
Цена автомобиля - 2,25 млн рублей, включая утильсбор и НДС. В Китае цена Toyota Levin колеблется от 117 до 156 тысяч юаней (1,38-1,84 млн рублей).
Фото: www.autohome.com.cn
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