Японец против “Москвича”: Toyota Yaris Cross ворвался в Россию и сбил цены в бюджетном сегменте
Российский рынок продолжает пополняться моделями, которые раньше были доступны только за границей. Теперь к ним присоединился и Toyota Yaris Cross — стильный компактный кроссовер, завезённый в страну через параллельный импорт. Автомобиль уже доступен для заказа в Приморье, а его стартовая цена составляет 1 450 000 рублей. Это делает его одной из самых доступных моделей марки Toyota на российском рынке.
Новый игрок в бюджетном сегменте
Yaris Cross не только заполнил нишу, оставшуюся после ухода официальных японских дилеров, но и стал интересной альтернативой отечественным моделям. Например, "Москвич 3" в переднеприводной версии стоит от 1,7 млн рублей, а базовая LADA Vesta — от 1 459 900 рублей. Таким образом, компактный кроссовер Toyota оказывается даже немного дешевле популярных российских конкурентов, при этом предлагая типичное для бренда качество и надежность.
Особенности и техническая часть
Основная версия оснащается 1,5-литровым атмосферным трёхцилиндровым двигателем мощностью 120 л. с. Он работает в паре с вариатором Direct Shift и системой полного привода с муфтой подключения задней оси. Для городских условий это отличное сочетание — машина уверенно чувствует себя на скользкой дороге и в снегу, оставаясь при этом экономичной. Расход топлива, по данным японских источников, составляет около 5,3 л на 100 км в смешанном цикле.
Комплектация и комфорт
Автомобиль, представленный во Владивостоке, предлагается в комплектации Z. В неё входят светодиодные фары и противотуманные огни, комбинированная обивка салона из ткани и эко-кожи, обогрев руля, передних сидений и заднего стекла, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и климат-контроль. Также присутствуют круиз-контроль, системы удержания в полосе и предотвращения столкновений.
По набору оснащения Yaris Cross практически не уступает более дорогим моделям вроде Toyota C-HR, оставаясь при этом компактным и экономичным. Для городского водителя это особенно важно — высокая посадка, удобное управление и минимум затрат на обслуживание.
Сравнение популярных версий
|Версия
|Тип привода
|Мощность
|Комплектация
|Цена
|Yaris Cross 1.5 Z
|Полный
|120 л. с.
|LED, мультимедиа, климат
|1 450 000 ₽
|Yaris Cross Hybrid
|E-Four
|116 л. с. (ДВС + электромотор)
|Расширенная
|2 080 000 ₽
|Yaris Cross Z Adventure
|Передний
|120 л. с.
|Топовая
|2 350 000 ₽
|Yaris Cross GR Sport
|Передний
|120 л. с.
|Спортивная
|2 390 000 ₽
Советы шаг за шагом: как выбрать Yaris Cross
-
Определите приоритеты. Если вам нужен автомобиль для города — подойдёт бензиновая версия. Для дальних поездок и динамичного вождения — гибрид.
-
Оцените климат региона. Полный привод с муфтой задней оси пригодится в регионах с частыми снегопадами.
-
Проверьте комплектацию. Некоторые версии, завезённые из Японии, могут отличаться по опциям — уточняйте наличие подогрева, мультимедиа и систем безопасности.
-
Сравните с конкурентами. При схожей цене с LADA Vesta и "Москвич 3" Toyota предлагает лучший уровень сборки и комфорта.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка "серого" автомобиля без проверки истории.
Последствие: возможные проблемы с растаможкой и документами.
Альтернатива: обращаться к проверенным импортёрам с репутацией и прозрачной историей поставок.
-
Ошибка: игнорирование различий комплектаций японского и европейского рынка.
Последствие: отсутствие нужных функций, например подогрева сидений.
Альтернатива: проверяйте VIN-код и спецификацию на сайте производителя перед покупкой.
А что если выбрать гибрид?
Гибридный Yaris Cross интересен тем, что сочетает 1,5-литровый двигатель (91 л. с.) с электромотором, повышающим суммарную мощность до 116 л. с. Система E-Four имитирует полный привод и обеспечивает уверенность на скользкой дороге. При этом расход топлива снижается до 3,8-4 л на 100 км. Если вы планируете длительные городские поездки, это реальный способ экономить топливо, не теряя в комфорте.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Надёжность Toyota и качество сборки
|Отсутствие официальной гарантии
|Экономичный двигатель
|Возможные сложности с запчастями
|Полный привод и высокий клиренс
|Базовая шумоизоляция
|Современные системы безопасности
|Меньший багажник по сравнению с крупными SUV
|Привлекательная цена
|Неофициальный статус поставок
FAQ
Как выбрать между бензиновой и гибридной версиями?
Бензиновая подойдёт для смешанных условий эксплуатации и стоит дешевле. Гибрид выгоден для тех, кто ездит в основном по городу и хочет минимальный расход топлива.
Сколько стоит обслуживание Toyota Yaris Cross?
Средняя стоимость ТО у неофициальных сервисов — от 10 до 15 тысяч рублей, в зависимости от пробега и типа двигателя.
Есть ли альтернатива Yaris Cross в этом ценовом диапазоне?
Да — Changan CS35 Plus, Haval Jolion и Geely Coolray. Однако Toyota выигрывает по надежности и ликвидности на вторичном рынке.
Мифы и правда
-
Миф: автомобили из параллельного импорта нельзя поставить на учет.
Правда: все официально ввезённые машины проходят таможенную очистку и ставятся на учет без проблем.
-
Миф: гибридные системы быстро выходят из строя.
Правда: у Toyota эти установки считаются одними из самых надежных на рынке — ресурс батареи превышает 200 000 км.
-
Миф: японские автомобили плохо адаптированы к российскому климату.
Правда: для северных регионов подходят версии с обогревом и усиленной защитой кузова.
Исторический контекст
Toyota Yaris Cross дебютировал в 2020 году и был создан на платформе TNGA-B, общей с хэтчбеком Yaris. Его длина составляет 4180 мм, ширина — 1765 мм, высота — 1565 мм, а колесная база — 2560 мм. Эти параметры делают его чуть больше классического Yaris, но заметно компактнее RAV4. Концепция модели — "городской SUV с духом приключений".
3 интересных факта
-
В Японии Yaris Cross выпускается на заводе Iwate Plant, где также собираются гибридные версии Corolla.
-
В 2022 году кроссовер стал самым продаваемым автомобилем Toyota в Европе.
-
Модель получила награду "Urban Car of the Year" по версии World Car Awards.
