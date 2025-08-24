Новый Toyota Yaris GR Sport: 3,4 литра на сотню и характер гоночной машины

Можно ли совместить экономичность гибрида с драйвом спортивного автомобиля? Toyota уверена, что да. В 2025 году компания представила обновлённый Yaris Ativ, который теперь доступен не только в гибридной версии, но и в спортивном исполнении GR Sport.

Спортивный характер

Версия GR Sport выделяется агрессивным дизайном: увеличенные воздухозаборники, глубокие боковые юбки, задний диффузор и чёрный спойлер придают автомобилю динамичный вид. Завершают образ 17-дюймовые легкосплавные диски и контрастные чёрные элементы на крыше и зеркалах с фирменными логотипами GR.

В интерьере доминирует тёмная гамма: сиденья обтянуты синтетической кожей с серой прострочкой, логотипы GR украшают руль и подголовники. Дополняют оснащение мультимедийная система Pioneer с 10,1-дюймовым экраном, шесть динамиков, беспроводная зарядка и целый комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

Гибридная платформа

Новый Yaris Ativ построен на архитектуре TNGA-B и оснащён гибридной установкой. В её основе — 1,5-литровый атмосферный двигатель на 90 л. с., дополненный электромотором мощностью 79 л. с. Суммарная отдача достигает 110 л. с., а расход топлива в смешанном цикле обещает быть всего около 3,4 л на 100 км (или 69 миль на галлон).

Для разных условий предусмотрены три режима движения: Eco, Normal и Power. Такой набор позволяет либо экономить каждый литр, либо получать более бодрую динамику. Интересно, что гибридная система доступна не только для яркой версии GR Sport, но и в более спокойной модификации — с 16-дюймовыми дисками и неброским чёрно-серым салоном.

Цены и доступность

В Таиланде, где Toyota традиционно делает ставку на доступные автомобили, цены на Yaris Ativ начинаются с 549 000 бат (примерно 1,36 млн рублей) за бензиновый вариант с 1,2-литровым мотором мощностью 93 л. с. Гибридный GR Sport стоит от 719 000 бат (около 1,78 млн рублей), что делает его одним из наиболее доступных гибридов Toyota в регионе.