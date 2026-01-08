Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Solomon203 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:47

Перегрев и ложные переключения: как неисправность трансмиссии съедает цену Toyota при продаже

Коллективный иск подали против Toyota из-за коробки передач UA80 — За рулем

Один из крупнейших автопроизводителей мира столкнулся с масштабным судебным разбирательством, которое может ударить по его репутации на ключевых рынках. Владельцы популярных моделей Toyota заявляют о системной технической проблеме, способной приводить к дорогостоящим поломкам уже после окончания гарантии. Об этом сообщает издание "За рулём", ссылаясь на материалы коллективного иска.

Суть претензий к трансмиссии

Коллективный иск подан против корпорации Toyota из-за восьмиступенчатой автоматической коробки передач UA80. Истцы утверждают, что эта трансмиссия склонна к перегреву и преждевременному переключению на повышенные передачи. Такое поведение, по их мнению, ускоряет износ внутренних компонентов, сокращает ресурс агрегата и негативно отражается на остаточной стоимости автомобилей.

Владельцы отмечают, что проблемы проявляются не эпизодически, а носят повторяющийся характер. В результате автомобили требуют дорогостоящего ремонта уже при сравнительно большом, но не критическом пробеге, что вызывает вопросы к надежности конструкции.

Что знала Toyota

В иске говорится, что Toyota якобы была осведомлена о недостатках трансмиссии еще на стадии тестирования. Однако вместо конструктивных доработок компания ограничилась обновлениями программного обеспечения. По версии истцов, эти обновления не устранили проблему, а в ряде случаев даже усилили износ узлов.

Истцы предполагают, что подобные настройки могли быть направлены на улучшение топливной экономичности, но фактически привели к тому, что владельцы автомобилей сталкиваются с необходимостью ремонта уже после окончания гарантийного срока и оплачивают его за свой счет.

Конкретные случаи поломок

В качестве примеров в материалах дела приводятся Toyota Highlander и Toyota Camry 2020 года выпуска. Один из владельцев Highlander сообщил о выходе из строя коробки передач при пробеге 108 тыс. км, что потребовало полной замены агрегата стоимостью 7,4 тыс. долларов.

Владелец Camry также столкнулся с посторонними шумами и неисправностями трансмиссии. Несмотря на частичную компенсацию со стороны производителя, затраты на ремонт оказались значительными, а сам дефект, по его словам, существенно снизил доверие к автомобилю.

Какие модели попали под иск

Коллективный иск охватывает широкий перечень автомобилей Toyota и Lexus, оснащенных трансмиссией UA80. В него включены как бензиновые, так и гибридные версии, в том числе:

  • Toyota Camry (2018-2024),

  • Toyota Highlander (2017 — настоящее время),

  • Toyota RAV4 (2019 — настоящее время),

  • Toyota Sienna (2017-2020),

  • Toyota Avalon (2019-2022),

  • Lexus ES 350, RX 350, NX и TX 350 последних лет выпуска.

Истцы настаивают, что проблема носит массовый характер и требует либо расширения гарантийных обязательств, либо компенсации затрат на ремонт.

