Кроссовер, который «раздал» шесть подушек всем: чем удивил новый Toyota Taisor

В Индии стартовали продажи обновлённого кроссовера Toyota Urban Cruiser Taisor 2026, и главная новость в том, что теперь безопасность здесь стала по-настоящему всеобщей. Даже самая доступная комплектация получила шесть подушек безопасности — раньше такой уровень защиты был привилегией только топовых версий. Этот шаг Toyota объясняет желанием повысить базовую безопасность без радикального изменения самой модели.

Безопасность без компромиссов

Повышение стандарта безопасности неизбежно сказалось на цене: стоимость выросла на величину до 1% в зависимости от комплектации. Для покупателей в индийском сегменте компактных кроссоверов это может стать весомым аргументом в пользу Taisor, ведь всё больше людей готовы переплатить за дополнительные системы защиты.

Кроме того, в палитре появился новый цвет кузова — Bluish Black. Он чуть темнее схожего оттенка у близкого "родственника" модели — Maruti Suzuki Fronx, на базе которого и создан Taisor. Такое обновление призвано добавить автомобилю немного индивидуальности и выделить его на фоне конкурентов.

Техническая стабильность

Силовые агрегаты остались прежними. Атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,2 литра (90 л. с.) по-прежнему можно выбрать с 5-ступенчатой "механикой" или роботизированной трансмиссией AMT. Турбоверсия с двигателем 1,0 литра (100 л. с.) предлагается либо с 5-ступенчатой механической коробкой, либо с 6-ступенчатым автоматом с гидротрансформатором.

Для тех, кто ценит экономичность, остаются и версии на сжатом природном газе (CNG) — они комплектуются только "механикой". Интересно, что, несмотря на общее ужесточение экологических норм, Toyota сохранила этот вариант в линейке, что может привлечь покупателей с долгими пробегами и стремлением снизить расходы на топливо.

Что осталось прежним

Внешний вид, салон и большинство опций Taisor сохранили преемственность с предыдущим модельным годом. Это всё тот же компактный кроссовер с практичным салоном и привычным набором оснащения. Основные отличия — новый оттенок кузова и расширенный пакет безопасности.