Toyota Tacoma образца 2027 года стартовала в продаже со стартовой ценой 32 725 долларов. На первый взгляд список изменений может показаться набором косметических штрихов: электропривод передних кресел, расширенная палитра красок, тёмные легкосплавные диски и 14-дюймовый сенсорный дисплей. Однако за этими деталями скрывается более фундаментальная инженерная переработка, где каждая добавка имеет своё физическое обоснование.

База автомобиля по-прежнему остаётся рамной, а в начальных комплектациях на задней оси стоит классическая многорычажная подвеска с пружинами. Но по мере удорожания модели характер упругих элементов меняется кардинально. Toyota предлагает линейку амортизаторов, где соседствуют спортивные версии, однотрубные схемы с выносным резервуаром, усиленные решения, трёхсторонняя регулировка и адаптивные системы. В топовых исполнениях доступна даже кованая однотрубная подвеска. Это не просто маркетинговое разнообразие, а способ подогнать жёсткость демпфирования под конкретный тип нагрузки или характер движения, что особенно важно для рамного пикапа.

Механика и гибридная логика

Под капотом во всех версиях установлен 2,4-литровый турбированный двигатель. В базовых комплектациях он развивает 278 л. с. и 430 Нм крутящего момента, работа в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Более интересный с точки зрения инженерии момент кроется в верхних модификациях: здесь в корпус трансмиссии интегрирован 48-вольтовый стартер-генератор. Суммарная отдача системы возрастает до 326 л. с. Это не классический гибрид с электроприводом колёс, а микросистема, которая сглаживает рывки, помогает на низких оборотах и делает пиковый момент доступнее. Для рамного автомобиля, где инерция велика, такая схема работает именно как инструмент повышения отзывчивости, а не только экономии топлива.

Привод стандартно задний, но доступен полный — как подключаемый, так и постоянный. В топовых версиях появилась функция отключения стабилизации для увеличения артикуляции колёс. Это решение, которое на первый взгляд кажется рискованным, на деле позволяет колесам работать более свободно на неровной поверхности, удерживая контакт с грунтом дольше. В зависимости от модификации пикап оснащается защитой днища, передними буксировочными петлями, системой проецирования состояния дорожного полотна на сенсорный экран, круиз-контролем для бездорожья, удерживающим постоянную низкую скорость, помощником при спуске и электронно-блокируемым задним дифференциалом. Набор режимов для бездорожья позволяет гибко управлять распределением крутящего момента и реакцией электроники.

Рабочий инструмент

Максимальная буксировочная способность составляет 2950 кг, а грузоподъёмность — 773 кг. Для управления таким весом предложены встроенный контроллер тормозов прицепа, система помощи при движении задним ходом, удерживающая прямолинейную траекторию, камеры с обзором 360 градусов и ручной корректор фар. В версиях для бездорожья также предусмотрены точки крепления для палаток и других аксессуаров, крупные внедорожные шины, стальной задний бампер, модульная дуга в грузовом отсеке, проекционный дисплей, продвинутая аудиосистема с портативной колонкой, 20-дюймовая светодиодная балка и вентиляционные отверстия в передних креслах. Каждая из этих деталей решает конкретную задачу: либо снижает нагрузку на водителя, либо расширяет функциональность пикапа в условиях, где штатное оборудование может оказаться недостаточным.