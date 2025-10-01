Toyota больше не просто автогигант: теперь она выращивает стартапы, как рис у подножия Фудзи
Toyota укрепляет позиции в инновационной экосистеме и формирует собственную стратегию работы со стартапами. Японский автогигант объявил о вложении 1,5 млрд долларов в новые направления — от мобильности и климатических технологий до искусственного интеллекта и роботизации. Эти инвестиции распределены по нескольким структурам, которые охватывают полный жизненный цикл компании — от идеи до зрелого бизнеса.
Новая стратегия Toyota
Во вторник компания представила два ключевых шага:
-
запуск дочерней структуры Toyota Invention Partners Co. с капиталом 670 млн долларов;
-
формирование второго фонда венчурного подразделения Woven Capital объёмом 800 млн долларов.
Такой подход позволяет Toyota работать со стартапами на разных стадиях. Если Toyota Invention Partners ориентирована на начальную фазу и долгосрочные инфраструктурные инвестиции, то Woven Capital поддерживает проекты стадии роста. Дополняет экосистему ещё один игрок — Toyota Ventures, который работает с ранними стартапами.
Сравнение инвестиционных направлений
|Подразделение
|Стадия стартапа
|Объём фонда
|Особенности
|Toyota Invention Partners
|От идеи до зрелости
|$670 млн
|Долгосрочные проекты, поддержка "от нуля до единицы"
|Toyota Ventures
|Ранняя стадия
|Несколько фондов
|Поддержка молодых стартапов
|Woven Capital I
|Стадия роста
|$800 млн
|18 инвестиций, включая Nuro и Foretellix
|Woven Capital II
|Поздняя стадия
|$800 млн
|20-25 инвестиций в ИИ, автоматизацию, климатические технологии
Как это работает
Генеральный партнёр Woven Capital Джордж Келлерман пояснил стратегию:
"Одним из способов представить их (Toyota Invention Partners) можно считать, что они поддерживают то, что делают Toyota Ventures и Woven Capital", — сказал он.
По словам Келлермана, Toyota Invention Partners может вести стартап от самого зарождения до выхода на рынок, а в случае успеха проект может перейти в основной бизнес Toyota.
От идеи до Woven City
В центре интереса компании находится Woven City - экспериментальный "город будущего" у подножия горы Фудзи. Этот проект открыт в 2025 году и стал площадкой для инкубации инновационных решений. Предполагается, что многие стартапы из портфеля Toyota будут тестировать свои технологии именно здесь — от транспортных сервисов и климатических инициатив до робототехники.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: сосредоточиться только на автомобильных проектах.
Последствие: потеря лидерства в смежных секторах.
Альтернатива: инвестировать в ИИ, автоматизацию и климатические технологии.
-
Ошибка: работать только с компаниями поздней стадии.
Последствие: упущенные перспективные идеи на раннем этапе.
Альтернатива: создание Toyota Invention Partners для поддержки от "нуля до единицы".
-
Ошибка: ограничить географию инвестиций только Японией.
Последствие: замедление глобальной экспансии.
Альтернатива: Woven Capital с глобальным портфелем стартапов.
А что если…
А что если стартапы, поддерживаемые Toyota, не покажут результатов? В этом случае компания получит доступ к технологиям, которые могут использоваться в долгосрочных инфраструктурных проектах, а не только в продуктах. Таким образом, риски снижаются, а часть инвестиций окупается в виде знаний, технологий и опыта.
Пример: Machina Labs
Хорошая иллюстрация новой стратегии — инвестиции в Machina Labs, стартап из Лос-Анджелеса, использующий искусственный интеллект и робототехнику для быстрой обработки металлов. Toyota Motor North America начнёт пилотное тестирование их технологии для производства кузовных панелей и аксессуаров.
Плюсы и минусы стратегии Toyota
|Плюсы
|Минусы
|Охват всех стадий развития стартапов
|Высокие финансовые риски
|Интеграция в Woven City
|Долгие сроки окупаемости
|Привлечение глобальных проектов
|Сложность управления разными фондами
|Возможность переноса технологий в основной бизнес
|Вероятность неудачных инвестиций
FAQ
Как выбрать стартап для инвестиций?
Toyota использует трёхуровневую систему: ранняя стадия (Toyota Ventures), рост (Woven Capital), долгосрочные проекты (Toyota Invention Partners).
Сколько стоит запуск стартапа в Woven City?
Конкретные суммы не раскрываются, но поддержка Toyota предполагает доступ к инфраструктуре и инвестфондам.
Что лучше для автопроизводителя: собственные R&D или инвестиции в стартапы?
Сочетание. Стартапы позволяют быстрее тестировать новые технологии, а R&D обеспечивает интеграцию в основной бизнес.
Мифы и правда
-
Миф: Toyota интересуется только автомобилями.
Правда: компания активно инвестирует в ИИ, энергетику и климатические решения.
-
Миф: венчурные фонды работают одинаково.
Правда: у Toyota чёткое разделение ролей между фондами.
-
Миф: стартапы нужны только для быстрых инноваций.
Правда: многие проекты поддерживаются десятилетиями и переходят в основной бизнес.
Исторический контекст
-
2021 — запуск Woven Capital с капиталом $800 млн.
-
2023 — портфель первого фонда насчитывает 18 компаний.
-
2025 — запуск второго фонда Woven Capital и Toyota Invention Partners.
-
2025 — открытие Woven City как полигона для тестирования технологий.
3 интересных факта
-
Toyota выделила более $3 млрд на стартапы через разные структуры.
-
Портфель Woven Capital включает Nuro — известный стартап в сфере беспилотных автомобилей.
-
Woven City считается "живой лабораторией", где новые технологии проверяются в реальных условиях.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru