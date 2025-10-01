Toyota больше не просто автогигант: теперь она выращивает стартапы, как рис у подножия Фудзи

Toyota укрепляет позиции в инновационной экосистеме и формирует собственную стратегию работы со стартапами. Японский автогигант объявил о вложении 1,5 млрд долларов в новые направления — от мобильности и климатических технологий до искусственного интеллекта и роботизации. Эти инвестиции распределены по нескольким структурам, которые охватывают полный жизненный цикл компании — от идеи до зрелого бизнеса.

Новая стратегия Toyota

Во вторник компания представила два ключевых шага:

запуск дочерней структуры Toyota Invention Partners Co. с капиталом 670 млн долларов;

формирование второго фонда венчурного подразделения Woven Capital объёмом 800 млн долларов.

Такой подход позволяет Toyota работать со стартапами на разных стадиях. Если Toyota Invention Partners ориентирована на начальную фазу и долгосрочные инфраструктурные инвестиции, то Woven Capital поддерживает проекты стадии роста. Дополняет экосистему ещё один игрок — Toyota Ventures, который работает с ранними стартапами.

Сравнение инвестиционных направлений

Подразделение Стадия стартапа Объём фонда Особенности Toyota Invention Partners От идеи до зрелости $670 млн Долгосрочные проекты, поддержка "от нуля до единицы" Toyota Ventures Ранняя стадия Несколько фондов Поддержка молодых стартапов Woven Capital I Стадия роста $800 млн 18 инвестиций, включая Nuro и Foretellix Woven Capital II Поздняя стадия $800 млн 20-25 инвестиций в ИИ, автоматизацию, климатические технологии

Как это работает

Генеральный партнёр Woven Capital Джордж Келлерман пояснил стратегию:

"Одним из способов представить их (Toyota Invention Partners) можно считать, что они поддерживают то, что делают Toyota Ventures и Woven Capital", — сказал он.

По словам Келлермана, Toyota Invention Partners может вести стартап от самого зарождения до выхода на рынок, а в случае успеха проект может перейти в основной бизнес Toyota.

От идеи до Woven City

В центре интереса компании находится Woven City - экспериментальный "город будущего" у подножия горы Фудзи. Этот проект открыт в 2025 году и стал площадкой для инкубации инновационных решений. Предполагается, что многие стартапы из портфеля Toyota будут тестировать свои технологии именно здесь — от транспортных сервисов и климатических инициатив до робототехники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сосредоточиться только на автомобильных проектах.

Последствие: потеря лидерства в смежных секторах.

Альтернатива: инвестировать в ИИ, автоматизацию и климатические технологии.

Ошибка: работать только с компаниями поздней стадии.

Последствие: упущенные перспективные идеи на раннем этапе.

Альтернатива: создание Toyota Invention Partners для поддержки от "нуля до единицы".

Ошибка: ограничить географию инвестиций только Японией.

Последствие: замедление глобальной экспансии.

Альтернатива: Woven Capital с глобальным портфелем стартапов.

А что если…

А что если стартапы, поддерживаемые Toyota, не покажут результатов? В этом случае компания получит доступ к технологиям, которые могут использоваться в долгосрочных инфраструктурных проектах, а не только в продуктах. Таким образом, риски снижаются, а часть инвестиций окупается в виде знаний, технологий и опыта.

Пример: Machina Labs

Хорошая иллюстрация новой стратегии — инвестиции в Machina Labs, стартап из Лос-Анджелеса, использующий искусственный интеллект и робототехнику для быстрой обработки металлов. Toyota Motor North America начнёт пилотное тестирование их технологии для производства кузовных панелей и аксессуаров.

Плюсы и минусы стратегии Toyota

Плюсы Минусы Охват всех стадий развития стартапов Высокие финансовые риски Интеграция в Woven City Долгие сроки окупаемости Привлечение глобальных проектов Сложность управления разными фондами Возможность переноса технологий в основной бизнес Вероятность неудачных инвестиций

FAQ

Как выбрать стартап для инвестиций?

Toyota использует трёхуровневую систему: ранняя стадия (Toyota Ventures), рост (Woven Capital), долгосрочные проекты (Toyota Invention Partners).

Сколько стоит запуск стартапа в Woven City?

Конкретные суммы не раскрываются, но поддержка Toyota предполагает доступ к инфраструктуре и инвестфондам.

Что лучше для автопроизводителя: собственные R&D или инвестиции в стартапы?

Сочетание. Стартапы позволяют быстрее тестировать новые технологии, а R&D обеспечивает интеграцию в основной бизнес.

Мифы и правда

Миф: Toyota интересуется только автомобилями.

Правда: компания активно инвестирует в ИИ, энергетику и климатические решения.

Миф: венчурные фонды работают одинаково.

Правда: у Toyota чёткое разделение ролей между фондами.

Миф: стартапы нужны только для быстрых инноваций.

Правда: многие проекты поддерживаются десятилетиями и переходят в основной бизнес.

Исторический контекст

2021 — запуск Woven Capital с капиталом $800 млн. 2023 — портфель первого фонда насчитывает 18 компаний. 2025 — запуск второго фонда Woven Capital и Toyota Invention Partners. 2025 — открытие Woven City как полигона для тестирования технологий.

3 интересных факта