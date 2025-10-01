Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota
Toyota
© commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:28

Toyota больше не просто автогигант: теперь она выращивает стартапы, как рис у подножия Фудзи

Toyota инвестирует $1,5 млрд в стартапы в сфере ИИ, робототехники и климатических технологий

Toyota укрепляет позиции в инновационной экосистеме и формирует собственную стратегию работы со стартапами. Японский автогигант объявил о вложении 1,5 млрд долларов в новые направления — от мобильности и климатических технологий до искусственного интеллекта и роботизации. Эти инвестиции распределены по нескольким структурам, которые охватывают полный жизненный цикл компании — от идеи до зрелого бизнеса.

Новая стратегия Toyota

Во вторник компания представила два ключевых шага:

  • запуск дочерней структуры Toyota Invention Partners Co. с капиталом 670 млн долларов;

  • формирование второго фонда венчурного подразделения Woven Capital объёмом 800 млн долларов.

Такой подход позволяет Toyota работать со стартапами на разных стадиях. Если Toyota Invention Partners ориентирована на начальную фазу и долгосрочные инфраструктурные инвестиции, то Woven Capital поддерживает проекты стадии роста. Дополняет экосистему ещё один игрок — Toyota Ventures, который работает с ранними стартапами.

Сравнение инвестиционных направлений

Подразделение Стадия стартапа Объём фонда Особенности
Toyota Invention Partners От идеи до зрелости $670 млн Долгосрочные проекты, поддержка "от нуля до единицы"
Toyota Ventures Ранняя стадия Несколько фондов Поддержка молодых стартапов
Woven Capital I Стадия роста $800 млн 18 инвестиций, включая Nuro и Foretellix
Woven Capital II Поздняя стадия $800 млн 20-25 инвестиций в ИИ, автоматизацию, климатические технологии

Как это работает

Генеральный партнёр Woven Capital Джордж Келлерман пояснил стратегию:

"Одним из способов представить их (Toyota Invention Partners) можно считать, что они поддерживают то, что делают Toyota Ventures и Woven Capital", — сказал он.

По словам Келлермана, Toyota Invention Partners может вести стартап от самого зарождения до выхода на рынок, а в случае успеха проект может перейти в основной бизнес Toyota.

От идеи до Woven City

В центре интереса компании находится Woven City - экспериментальный "город будущего" у подножия горы Фудзи. Этот проект открыт в 2025 году и стал площадкой для инкубации инновационных решений. Предполагается, что многие стартапы из портфеля Toyota будут тестировать свои технологии именно здесь — от транспортных сервисов и климатических инициатив до робототехники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сосредоточиться только на автомобильных проектах.
    Последствие: потеря лидерства в смежных секторах.
    Альтернатива: инвестировать в ИИ, автоматизацию и климатические технологии.

  • Ошибка: работать только с компаниями поздней стадии.
    Последствие: упущенные перспективные идеи на раннем этапе.
    Альтернатива: создание Toyota Invention Partners для поддержки от "нуля до единицы".

  • Ошибка: ограничить географию инвестиций только Японией.
    Последствие: замедление глобальной экспансии.
    Альтернатива: Woven Capital с глобальным портфелем стартапов.

А что если…

А что если стартапы, поддерживаемые Toyota, не покажут результатов? В этом случае компания получит доступ к технологиям, которые могут использоваться в долгосрочных инфраструктурных проектах, а не только в продуктах. Таким образом, риски снижаются, а часть инвестиций окупается в виде знаний, технологий и опыта.

Пример: Machina Labs

Хорошая иллюстрация новой стратегии — инвестиции в Machina Labs, стартап из Лос-Анджелеса, использующий искусственный интеллект и робототехнику для быстрой обработки металлов. Toyota Motor North America начнёт пилотное тестирование их технологии для производства кузовных панелей и аксессуаров.

Плюсы и минусы стратегии Toyota

Плюсы Минусы
Охват всех стадий развития стартапов Высокие финансовые риски
Интеграция в Woven City Долгие сроки окупаемости
Привлечение глобальных проектов Сложность управления разными фондами
Возможность переноса технологий в основной бизнес Вероятность неудачных инвестиций

FAQ

Как выбрать стартап для инвестиций?
Toyota использует трёхуровневую систему: ранняя стадия (Toyota Ventures), рост (Woven Capital), долгосрочные проекты (Toyota Invention Partners).

Сколько стоит запуск стартапа в Woven City?
Конкретные суммы не раскрываются, но поддержка Toyota предполагает доступ к инфраструктуре и инвестфондам.

Что лучше для автопроизводителя: собственные R&D или инвестиции в стартапы?
Сочетание. Стартапы позволяют быстрее тестировать новые технологии, а R&D обеспечивает интеграцию в основной бизнес.

Мифы и правда

  • Миф: Toyota интересуется только автомобилями.
    Правда: компания активно инвестирует в ИИ, энергетику и климатические решения.

  • Миф: венчурные фонды работают одинаково.
    Правда: у Toyota чёткое разделение ролей между фондами.

  • Миф: стартапы нужны только для быстрых инноваций.
    Правда: многие проекты поддерживаются десятилетиями и переходят в основной бизнес.

Исторический контекст

  1. 2021 — запуск Woven Capital с капиталом $800 млн.

  2. 2023 — портфель первого фонда насчитывает 18 компаний.

  3. 2025 — запуск второго фонда Woven Capital и Toyota Invention Partners.

  4. 2025 — открытие Woven City как полигона для тестирования технологий.

3 интересных факта

  • Toyota выделила более $3 млрд на стартапы через разные структуры.

  • Портфель Woven Capital включает Nuro — известный стартап в сфере беспилотных автомобилей.

  • Woven City считается "живой лабораторией", где новые технологии проверяются в реальных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сэм Альтман секретно обсудил на Тайване разработку ИИ-чипов и проекта Stargate с TSMC и Foxconn вчера в 18:53

Шпионские ходы Кремниевой долины: секретный визит Альтмана раскрывает планы OpenAI по кастомным чипам

Сэм Альтман тайно посетил Тайвань, чтобы обсудить с TSMC и Foxconn будущее ИИ и собственные чипы OpenAI, создавая базу для масштабных проектов.

Читать полностью » Стартап Alex привлёк $17 млн и вывел на рынок ИИ-рекрутера для массовых собеседований вчера в 17:17

Голос против алгоритма: ищете работу — будьте готовы говорить с машиной

ИИ уже проводит тысячи собеседований в день. Что это значит для кандидатов и как стартап Alex меняет правила рекрутинга?

Читать полностью » Xiaomi 17 и 17 Pro Max лидируют в рейтинге AnTuTu сентября 2025 вчера в 16:59

Производительность, которая поражает: какие смартфоны 2025 года ломают привычные стандарты

Новый рейтинг AnTuTu выявил лидеров среди Android: Xiaomi 17 и его модификации демонстрируют рекордную производительность и задают планку для остальных производителей.

Читать полностью » Калифорния приняла первый в США закон о безопасности ИИ — SB 53 подписал Ньюсом вчера в 15:16

Скандал назревает: Калифорния начала следить за ИИ, а IT-гиганты теряют контроль

Калифорния первой в США ввела закон о прозрачности и безопасности ИИ. Как SB 53 повлияет на OpenAI, Meta и другие компании?

Читать полностью » Binarly выявила критические уязвимости в прошивках серверных плат Supermicro вчера в 14:53

Ваш сервер больше не ваш: Supermicro открыла двери хакерам глубже, чем ОС

Серверные платы Supermicro уязвимы на уровне прошивки — это ставит под удар безопасность ЦОД и открывает путь для неликвидируемых атак. Что важно знать и делать дальше.

Читать полностью » Встреча G20 в ЮАР завершилась без итоговой декларации из-за разногласий США и других стран вчера в 14:44

ИИ сблизил страны, но США сказали "нет": почему G20 не дошла до декларации

На встрече G20 в Кейптауне страны не смогли согласовать декларацию по цифровой экономике и ИИ. Почему документ заблокировали и к чему это приведёт?

Читать полностью » Шадаев: для IT-компаний повышают тариф страховых взносов с 7,6% до 15% вчера в 14:23

Цифровым больше не легче: IT-компании теряют льготы и платят почти вдвое больше

Максут Шадаев подтвердил: для IT-компаний повысят тариф страховых взносов до 15% и отменят льготу по НДС. Как это изменит рынок — разбираемся.

Читать полностью » Киберспортсменка Legi0n выиграла турнир по Mortal Kombat XL через 5 дней после родов вчера в 13:39

Mortal Kombat в прямом смысле: геймерша выиграла турнир с новорождённой на руках

Во Флориде киберспортсменка Legi0n победила на турнире Mortal Kombat XL всего через пять дней после родов. Её история вызвала сильный отклик.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи: 20–30 минут занятий на спортивной площадке улучшают метаболизм и сон
Наука

JAMSTEC: у побережья Японии зафиксировано проседание морского дна
Культура и шоу-бизнес

Генри Кавилл сыграет Коннора МакЛауда в ремейке "Горца"
Авто и мото

Моторист назвал оптимальное время включения кондиционера после запуска двигателя
Еда

Салат с говядиной и маринованными огурцами сохраняет питательность
Еда

Куриные голени в мультиварке сохраняют сочность при правильном мариновании
Дом

Домашние дела и правильное зонирование помогают обогреть квартиру без затрат
Садоводство

Поддержание влажности в теплице замедляет развитие паутинного клеща — подчеркнули агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet