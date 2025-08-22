Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Toyota
Toyota
© commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:41

Toyota готовит сюрприз: в 2026 году в Бразилии выйдет авто, которого ещё не было

Toyota построит новый завод в Сорокабе к 2026 году с инвестициями 11 млрд реалов

К 2026 году в бразильском городе Сорокаба появится новый завод Toyota, который обещает стать главным центром производства компании в стране. Здесь соединяются передовые технологии, устойчивое развитие и масштабные инвестиции — всё это призвано изменить национальную автомобильную промышленность.

Автоматизация будущего

Основной упор сделан на роботизацию: только в кузовном цехе будут работать около 250 машин, обеспечивая 95% автоматизации. А на этапе финальной сборки привычные конвейеры заменят AGV — автоматические транспортные платформы. Такой подход ускоряет процесс, облегчает труд сотрудников и позволяет быстрее переключаться на выпуск новых моделей.

Экологичные решения

Особое внимание уделено экологичности. Новая покрасочная камера исключает использование воды: вместо этого применяется перерабатываемый картон, который улавливает частицы краски. Дополнительно задействуют ещё 20 роботов, контролирующих толщину покрытия и качество окраса. Всё это снижает объём отходов и количество доработок, приближая производство к целям устойчивого развития.

Рост производства

После модернизации мощность комплекса вырастет почти втрое — с 100 000 до 260 000 автомобилей в год. Это позволит не только увеличить выпуск гибридов, но и локализовать ключевые узлы: в Сорокабе планируется выпуск аккумуляторов и гибридных систем.

В линейке — Corolla, новая Flex Hybrid-модель, а также уже знакомые Corolla Cross и Yaris Cross. Последний выйдет в производство в ноябре 2025 года. Кроме того, с начала 2026 года в регион начнут поступать полностью электрические автомобили.

Рабочие места и разнообразие

Завод станет местом работы для двух тысяч человек. Половина вакансий предназначена для женщин, что является важной частью стратегии Toyota по развитию разнообразия. Компания уже готовит персонал к новым процессам, включая обслуживание роботов и работу с системами AGV.

Инвестиции и планы

Параллельно Toyota постепенно закрывает завод в Индаятубе, перенося все процессы в Сорокабу. Это часть более масштабного инвестиционного цикла стоимостью 11 миллиардов реалов, рассчитанного до 2030 года.

Проект включает огромные строительные работы: только на земляные работы ушло два миллиона кубометров грунта. К концу 2025 года планируется завершить все основные работы, а в 2026-м — приступить к установке оборудования и обучению сотрудников.

Стратегия на будущее

Toyota делает ставку на гибкость производства, сокращение отходов и развитие электрифицированных моделей. Новая площадка станет ключевой в обеспечении стабильных поставок в Латинскую Америку и укрепит позиции бренда в регионе.

