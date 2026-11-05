Семейный гигант съехал с асфальта: Toyota подготовила для Sequoia более доступную версию

В обновленной Toyota Sequoia 2027 года появилась модификация Trailhunter, которая представляет собой любопытный пример инженерного прагматизма. Вместо того чтобы заставлять покупателя переплачивать за избыточный пафос и дороговизну пакета TRD Pro, японцы создали "рабочую лошадку" на базе базовой комплектации SR5. Теперь за дополнительные 3500 долларов к начальной цене в 69 900 долларов можно получить автомобиль, который действительно готов к грязи, а не просто выглядит так в рекламном буклете.

Основной интерес здесь вызывает подход к материалам. В Trailhunter нет кожаных сидений — и это решение выглядит почти логичным. Когда вы планируете использовать гигантский семейный внедорожник в условиях настоящего бездорожья, кожа становится скорее помехой, чем преимуществом, уступая место более практичным вариантам отделки. Зато технический арсенал здесь серьезный: защита днища, передние буксировочные крюки и 18-дюймовые вседорожные шины на бронзовых дисках.

Механика контроля

С технической точки зрения Trailhunter полагается на комбинацию блокируемого заднего дифференциала и многорежимного полного привода. Однако самой примечательной деталью является внедорожный круиз-контроль. Этот механизм берет на себя поддержание низкой и постоянной скорости, освобождая водителя от необходимости постоянно "играть" педалью газа при преодолении сложных участков, где точность хода важнее динамики.

Для тех же, кому недостаточно утилитарности SR5, Toyota обновила версию TRD Pro. Здесь акцент смещен с простой проходимости на адаптивность. Главным изменением стали новые амортизаторы с регулировкой, которые инженеры перенастроили специально под массу и габариты Sequoia. Теоретически это позволяет переключаться между режимами "пустыня" и "шоссе", меняя жесткость демпфирования, что должно нивелировать раскачку тяжелого кузова на неровностях. В дополнение к этому TRD Pro получает кованые диски и более комфортные кресла.

Под капотом обеих версий работает одна и та же гибридная установка: битурбированный V6 в паре с электромотором. Суммарная мощность в 437 л. с. и крутящий момент 790 Нм позволяют Sequoia тянуть за собой прицеп массой более 4,3 тонны.

Чтобы управлять таким объемом металла с прицепом, Toyota обновила систему ассистентов: добавились специализированные помощники при парковке и удержании в полосе, которые учитывают габариты прицепа. Внутри же всё стандартно для современного премиума — 14-дюймовый тачскрин, цифровая панель на 12,3 дюйма и встроенный видеорегистратор.