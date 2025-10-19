Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
© Wikipedia by Blueck is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:56

Когда премиум падает в цене: как Toyota Sequoia внезапно стала доступной даже не миллионерам

Toyota Sequoia подешевела в России почти на 1,5 млн рублей

Осенью российский рынок внедорожников получил неожиданную новость: легендарная Toyota Sequoia подешевела почти на полтора миллиона рублей. Этот рамный гигант, который многие эксперты называют самым надежным внедорожником в мире, теперь доступен по цене от 10 миллионов рублей. Для модели такого уровня — это редкость.

Почему Toyota Sequoia ценят во всем мире

Toyota Sequoia — флагман среди внедорожников японского бренда, созданный для американского рынка, но полюбившийся и российским автолюбителям. Основанная на платформе Toyota Tundra, Sequoia сочетает комфорт, мощность и выносливость, оставаясь при этом автомобилем, рассчитанным на десятилетия эксплуатации.

Большинство моделей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, оснащены трехлитровым гибридным двигателем i-Force Max Twin Turbo мощностью 437 л. с., который работает в паре с десятиступенчатым "автоматом". При этом средний расход топлива для такого монстра — около 12 литров на 100 км, что выглядит весьма умеренно для внедорожника длиной более пяти метров.

Сравнение комплектаций

Комплектация Цена, млн руб. Основные особенности
SR5 от 10,0 Кожаные сиденья, люк, мультимедиа с CarPlay/Android Auto, цифровая панель, акустика на 8 динамиков
Limited от 11,29 Перфорированная кожа, адаптивный круиз, круговой обзор, 20-дюймовые диски, защита кузова пленкой
Capstone от 12,9 22-дюймовые колеса, выдвижные подножки, аудиосистема JBL (12 динамиков), премиум-отделка салона

Как выгоднее купить Sequoia

  1. Рассмотреть Дальний Восток. Владивостокские компании предлагают самые низкие цены на базовую комплектацию SR5 — именно сюда приходят первые партии машин из США и Японии.

  2. Выбирать авто с уже оформленным СБКТС. Это сэкономит время и избавит от бюрократии.

  3. Проверить наличие оригинальной гарантии. Некоторые дилеры предоставляют аналог японской гарантии на двигатель и трансмиссию сроком до 2 лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка "серой" Sequoia без документов о растаможке.
Последствие: невозможность постановки на учет.
Альтернатива: заказывать авто через официально зарегистрированные компании, работающие с параллельным импортом, например, через крупные сервисы из Владивостока и Москвы.

А что если сравнить Sequoia с конкурентами?

Даже на фоне новых китайских флагманов вроде Tank 500 или Exeed VX, Toyota Sequoia остается вне конкуренции по ресурсу и надежности. При грамотном обслуживании эта модель способна пройти свыше 500 тысяч километров без капитального ремонта.

Плюсы и минусы Toyota Sequoia

Плюсы Минусы
Эталонная надежность и ресурс Высокая цена даже после скидки
Просторный салон и отличная шумоизоляция Расход топлива выше, чем у гибридов конкурентов
Богатое оснащение даже в базе Трудности с обслуживанием из-за отсутствия официальных дилеров
Рамная конструкция — идеальна для бездорожья Большие габариты — не для города

FAQ

— Как выбрать комплектацию Toyota Sequoia?
Если важна функциональность и разумный бюджет — SR5. Для городского комфорта подойдет Limited, а Capstone — выбор для тех, кто ищет максимум премиальности.

— Сколько стоит обслуживание Sequoia в России?
Средняя стоимость ТО — от 40 до 70 тысяч рублей в зависимости от региона и наличия оригинальных деталей.

— Что лучше: Toyota Sequoia или Land Cruiser 300?
Sequoia крупнее, мощнее и современнее, особенно по части гибридной установки. Однако Land Cruiser 300 доступнее по сервису и чуть компактнее, что удобнее в городе.

Мифы и правда

Миф: Sequoia — слишком "американская" и не подходит для России.
Правда: благодаря рамной конструкции и гибридному двигателю она прекрасно чувствует себя как на трассе, так и на бездорожье.

Миф: у Sequoia нет запчастей.
Правда: запчасти доступны на складах крупных поставщиков, а многие узлы совпадают с Tundra.

Миф: после параллельного импорта теряется гарантия.
Правда: официальные импортеры предоставляют собственные гарантии, а независимые сервисы — расширенные программы обслуживания.

Интересные факты

  1. Sequoia получила имя в честь самого большого дерева в мире — секвойи, символа долговечности.

  2. Этот внедорожник часто используют спасательные службы США — за надежность и мощность.

  3. Первая Sequoia появилась в 2000 году и сразу вошла в топ самых безопасных SUV по версии IIHS.

Исторический контекст

Toyota начала продавать Sequoia в США как ответ на Chevrolet Tahoe и Ford Expedition. Уже первое поколение стало популярным среди семей, которые хотели японское качество в американском формате. Второе поколение принесло технологические улучшения, а текущее, третье, объединило проверенную механику и гибридные технологии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Холод снижает ёмкость аккумулятора на треть и осложняет запуск автомобиля сегодня в 13:38
Утро, мороз и тишина под капотом: пять причин, почему мотор не хочет просыпаться

Почему ваш автомобиль по утрам отказывается заводиться и как вернуть ему бодрость? Разбираем 5 распространённых причин и эффективные решения.

Читать полностью » Знак Поворот запрещён сохраняет силу даже при зелёной стрелке на светофоре сегодня в 12:34
Едешь на зелёный — виноват: неожиданный пункт ПДД, о котором молчат в автошколах

Что важнее — зелёный свет или знак «Поворот запрещён»? Разбираемся, когда светофор имеет приоритет, а когда лучше послушать дорожный знак.

Читать полностью » Свечи зажигания чаще всего ломаются при выкручивании на горячем двигателе сегодня в 11:29
Обломанная свеча — не приговор: как достать её, не разбирая полмашины

Обломилась свеча зажигания, и вы не знаете, что делать? Разбираемся, как безопасно извлечь обломок, избежать ошибок и сэкономить на ремонте.

Читать полностью » ДТП при выезде: невиновность возможна при доказанном нарушении второго водителя — разъяснил ВС РФ сегодня в 10:25
ДТП при выезде с парковки? Есть лазейка, о которой не расскажут инспекторы

Можно ли не быть виновным, если ДТП произошло при выезде с парковки или двора? Разбираем исключения из ПДД и судебную практику, которая реально спасает водителей.

Читать полностью » Психологи Университета Киото:знакомый маршрут воспринимается короче из-за снижения когнитивной нагрузки сегодня в 9:58
Мозг прокладывает свои маршруты: почему обратная дорога всегда короче первой

Почему дорога домой кажется быстрее? Учёные выяснили, что дело не в расстоянии, а в том, как наш мозг воспринимает знакомые маршруты и управляет ощущением времени.

Читать полностью » ГИБДД: эксплуатация машины без зимней резины опасна для движения сегодня в 9:26
Один недогретый мотор — и зима начнёт мстить с первого поворота ключа

Подготовка машины к зиме — не просто ритуал, а способ избежать поломок, сэкономить деньги и сохранить нервы. Разбираем, как действовать пошагово, чтобы авто выдержало морозы.

Читать полностью » Исследование Bip.ru: владельцы Lada и Kia чаще других попадают в аварии сегодня в 8:54
Российские дороги не прощают ошибок: вот какие машины чаще всего оказываются в сводках ДТП

Исследование Bip.ru показало, какие автомобили в России чаще всего попадают в аварии и кто, наоборот, годами ездит без ДТП.

Читать полностью » Инженер автоконцерна напомнил, при какой температуре двигатель в опасности сегодня в 8:25
Печь под капотом: как незаметный перегрев превращает двигатель в металлолом

Перегрев двигателя может застать врасплох даже опытного водителя. Разбираемся, почему мотор "закипает", как вовремя заметить тревожные признаки и что делать, чтобы избежать серьёзных поломок.

Читать полностью »

Новости
Еда
Кулинары используют крабовые палочки в пастах, супах, роллах и салатах с авокадо
Садоводство
Листья хрена вместо химии: простой способ защитить растения от болезней
Садоводство
Когда пора срезать тыкву и где хранить, чтобы она не потеряла вкус
Красота и здоровье
Учёные из Университета Миннесоты выяснили: десятисекундная растяжка плеч снижает артериальное давление
Туризм
Путешественница из России рассказала, почему армянские семьи живут под одной крышей
Технологии
Юрий Силаев: лимит в 20 SIM-карт не повлияет на обычных пользователей
Садоводство
Почему важно оставлять форточку приоткрытой: советы по зимней консервации погреба
Дом
Daily Meal: горшок с базиликом отпугивает кухонных мошек без химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet