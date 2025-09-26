Три модели, которые россияне выбирают чаще всего: почему именно они
В России рынок автомобилей продолжает удивлять: несмотря на то что Toyota официально покинула страну и больше не поставляет новые машины, интерес к марке не только не угас, но и растёт. Продажи японских автомобилей идут по схеме параллельного импорта, а спрос, по данным "Автостат Инфо", уверенно увеличивается. За первые восемь месяцев 2025 года россияне приобрели почти 14 тысяч автомобилей Toyota, и это лишь подтверждает силу бренда и его популярность.
Динамика продаж и региональное распределение
Август 2025 года стал особенно показательным: продажи Toyota достигли почти 3000 машин, что на 97% больше, чем годом ранее. Таким образом, марка демонстрирует шестимесячный рост доли рынка подряд — с 1,25% в феврале до 2,45% в августе.
"Доля рынка Toyota растет шестой месяцев подряд — с 1,25% в феврале до 2,45% в августе этого года (+96%)", — пояснил бывший президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.
Больше всего автомобилей этой марки приобретают жители Центрального федерального округа (32% от всех сделок). На втором месте — Приволжский округ, а замыкает тройку Северо-Кавказский.
Сравнение моделей Toyota по популярности
|Модель
|Количество продаж в 2025 году
|RAV4
|3850
|Camry
|3302
|Highlander
|3027
|Land Cruiser Prado
|914
|Land Cruiser 300
|909
|Corolla
|750
|Crown
|149
|Hilux
|135
|Alphard
|87
|Sequoia
|79
Как видно, лидером остаётся кроссовер RAV4, чуть уступает ему Camry, а на третьем месте уверенно держится Highlander. Популярность внедорожников Land Cruiser подтверждает любовь россиян к статусным и надёжным автомобилям.
Советы шаг за шагом: как выгодно купить Toyota в России
-
Изучите предложения крупных дилеров, работающих по параллельному импорту. У них выше вероятность получить гарантию и прозрачную историю автомобиля.
-
Сравните цены на основные модели (RAV4, Camry, Highlander) в разных регионах — разница может достигать 10%.
-
Обратите внимание на расходы: страховка для внедорожников вроде Land Cruiser может быть существенно дороже, чем для Corolla или Camry.
-
Приобретая автомобиль, уточните возможность заказа оригинальных шин и расходников заранее — логистика запчастей иногда занимает месяцы.
-
Рассмотрите кредитные или лизинговые программы, которые предлагают некоторые банки даже для автомобилей параллельного импорта.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупка у малоизвестного импортёра без проверки репутации.
→ Последствие: риск получить машину с "серой" историей и без гарантий.
→ Альтернатива: выбирать официально аккредитованные компании, сотрудничающие с крупными страховыми сервисами.
-
Ошибка: Экономия на обслуживании и использование неоригинальных масел.
→ Последствие: ускоренный износ двигателя, потеря стоимости при перепродаже.
→ Альтернатива: сервисы, предлагающие сертифицированные масла и фильтры (например, Mobil или Castrol).
-
Ошибка: Игнорировать стоимость каско.
→ Последствие: для премиальных моделей вроде Land Cruiser каско может оказаться неподъёмным.
→ Альтернатива: рассмотреть программы страхования с франшизой, которые снижают цену.
А что если Toyota вернётся официально?
Если представить, что Toyota вновь откроет продажи в России, это приведёт к более доступным ценам и большему выбору комплектаций. При этом машины параллельного импорта, скорее всего, потеряют часть привлекательности. Конкуренция с китайскими брендами усилится, но японские автомобили благодаря репутации надёжности наверняка сохранят высокий спрос.
Плюсы и минусы покупки Toyota в России
|Плюсы
|Минусы
|Надёжность и долговечность
|Более высокая цена из-за логистики
|Высокий спрос на вторичном рынке
|Дефицит оригинальных запчастей
|Привычный сервис и опыт владения
|Не всегда доступна гарантия производителя
|Разнообразие моделей — от Corolla до Land Cruiser
|Задержки поставок и ограниченный выбор комплектаций
FAQ
Как выбрать Toyota для семьи?
Для семьи подойдут RAV4 или Highlander: они просторные, удобные и лучше приспособлены для дальних поездок.
Сколько стоит Toyota Camry в 2025 году?
Цена зависит от региона и комплектации, но в среднем колеблется от 3,5 до 4,2 млн рублей.
Что лучше: Toyota или китайский кроссовер?
Toyota выигрывает в репутации и ликвидности на вторичном рынке. Китайские бренды привлекательнее по цене и оснащению.
Мифы и правда
-
Миф: "Toyota больше не купить в России".
Правда: купить можно, но только через параллельный импорт.
-
Миф: "Запчастей для Toyota нет".
Правда: запчасти доступны, но иногда приходится ждать доставки дольше обычного.
-
Миф: "Китайские автомобили полностью вытеснили японцев".
Правда: Toyota удерживает позиции за счёт имиджа и качества.
3 интересных факта о Toyota в России
-
Самая продаваемая модель за последние 10 лет — Camry, которая стала символом бизнес-класса в стране.
-
Toyota Land Cruiser Prado регулярно входит в топ-5 внедорожников для госструктур и силовых ведомств.
-
В 2025 году продажи Toyota в ЦФО почти равны совокупным результатам Приволжья и Северного Кавказа.
Исторический контекст: Toyota и Россия
Toyota официально начала продажи в России в начале 90-х, а в 2007 году запустила завод под Санкт-Петербургом. Camry российского производства стала одной из самых популярных машин бизнес-класса. Однако в 2022 году компания свернула производство и покинула рынок. Тем не менее, автомобили марки остались одними из самых востребованных, что подтверждает высокий уровень доверия потребителей.
