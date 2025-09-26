Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Toyota RAV4, модель 2018
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Три модели, которые россияне выбирают чаще всего: почему именно они

В России рынок автомобилей продолжает удивлять: несмотря на то что Toyota официально покинула страну и больше не поставляет новые машины, интерес к марке не только не угас, но и растёт. Продажи японских автомобилей идут по схеме параллельного импорта, а спрос, по данным "Автостат Инфо", уверенно увеличивается. За первые восемь месяцев 2025 года россияне приобрели почти 14 тысяч автомобилей Toyota, и это лишь подтверждает силу бренда и его популярность.

Динамика продаж и региональное распределение

Август 2025 года стал особенно показательным: продажи Toyota достигли почти 3000 машин, что на 97% больше, чем годом ранее. Таким образом, марка демонстрирует шестимесячный рост доли рынка подряд — с 1,25% в феврале до 2,45% в августе.

"Доля рынка Toyota растет шестой месяцев подряд — с 1,25% в феврале до 2,45% в августе этого года (+96%)", — пояснил бывший президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

Больше всего автомобилей этой марки приобретают жители Центрального федерального округа (32% от всех сделок). На втором месте — Приволжский округ, а замыкает тройку Северо-Кавказский.

Сравнение моделей Toyota по популярности

Модель Количество продаж в 2025 году
RAV4 3850
Camry 3302
Highlander 3027
Land Cruiser Prado 914
Land Cruiser 300 909
Corolla 750
Crown 149
Hilux 135
Alphard 87
Sequoia 79

Как видно, лидером остаётся кроссовер RAV4, чуть уступает ему Camry, а на третьем месте уверенно держится Highlander. Популярность внедорожников Land Cruiser подтверждает любовь россиян к статусным и надёжным автомобилям.

Советы шаг за шагом: как выгодно купить Toyota в России

  1. Изучите предложения крупных дилеров, работающих по параллельному импорту. У них выше вероятность получить гарантию и прозрачную историю автомобиля.

  2. Сравните цены на основные модели (RAV4, Camry, Highlander) в разных регионах — разница может достигать 10%.

  3. Обратите внимание на расходы: страховка для внедорожников вроде Land Cruiser может быть существенно дороже, чем для Corolla или Camry.

  4. Приобретая автомобиль, уточните возможность заказа оригинальных шин и расходников заранее — логистика запчастей иногда занимает месяцы.

  5. Рассмотрите кредитные или лизинговые программы, которые предлагают некоторые банки даже для автомобилей параллельного импорта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка у малоизвестного импортёра без проверки репутации.
    → Последствие: риск получить машину с "серой" историей и без гарантий.
    → Альтернатива: выбирать официально аккредитованные компании, сотрудничающие с крупными страховыми сервисами.

  • Ошибка: Экономия на обслуживании и использование неоригинальных масел.
    → Последствие: ускоренный износ двигателя, потеря стоимости при перепродаже.
    → Альтернатива: сервисы, предлагающие сертифицированные масла и фильтры (например, Mobil или Castrol).

  • Ошибка: Игнорировать стоимость каско.
    → Последствие: для премиальных моделей вроде Land Cruiser каско может оказаться неподъёмным.
    → Альтернатива: рассмотреть программы страхования с франшизой, которые снижают цену.

А что если Toyota вернётся официально?

Если представить, что Toyota вновь откроет продажи в России, это приведёт к более доступным ценам и большему выбору комплектаций. При этом машины параллельного импорта, скорее всего, потеряют часть привлекательности. Конкуренция с китайскими брендами усилится, но японские автомобили благодаря репутации надёжности наверняка сохранят высокий спрос.

Плюсы и минусы покупки Toyota в России

Плюсы Минусы
Надёжность и долговечность Более высокая цена из-за логистики
Высокий спрос на вторичном рынке Дефицит оригинальных запчастей
Привычный сервис и опыт владения Не всегда доступна гарантия производителя
Разнообразие моделей — от Corolla до Land Cruiser Задержки поставок и ограниченный выбор комплектаций

FAQ

Как выбрать Toyota для семьи?
Для семьи подойдут RAV4 или Highlander: они просторные, удобные и лучше приспособлены для дальних поездок.

Сколько стоит Toyota Camry в 2025 году?
Цена зависит от региона и комплектации, но в среднем колеблется от 3,5 до 4,2 млн рублей.

Что лучше: Toyota или китайский кроссовер?
Toyota выигрывает в репутации и ликвидности на вторичном рынке. Китайские бренды привлекательнее по цене и оснащению.

Мифы и правда

  • Миф: "Toyota больше не купить в России".
    Правда: купить можно, но только через параллельный импорт.

  • Миф: "Запчастей для Toyota нет".
    Правда: запчасти доступны, но иногда приходится ждать доставки дольше обычного.

  • Миф: "Китайские автомобили полностью вытеснили японцев".
    Правда: Toyota удерживает позиции за счёт имиджа и качества.

3 интересных факта о Toyota в России

  1. Самая продаваемая модель за последние 10 лет — Camry, которая стала символом бизнес-класса в стране.

  2. Toyota Land Cruiser Prado регулярно входит в топ-5 внедорожников для госструктур и силовых ведомств.

  3. В 2025 году продажи Toyota в ЦФО почти равны совокупным результатам Приволжья и Северного Кавказа.

Исторический контекст: Toyota и Россия

Toyota официально начала продажи в России в начале 90-х, а в 2007 году запустила завод под Санкт-Петербургом. Camry российского производства стала одной из самых популярных машин бизнес-класса. Однако в 2022 году компания свернула производство и покинула рынок. Тем не менее, автомобили марки остались одними из самых востребованных, что подтверждает высокий уровень доверия потребителей.

