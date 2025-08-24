Новая Toyota Camry появилась в России — но не та, которую все ждали

Официальные продажи автомобилей Toyota в России остаются под запретом. В европейском подразделении компании подтвердили, что планы по возобновлению экспорта новых машин отсутствуют.

"Toyota не планирует начинать экспорт новых автомобилей в Россию и возобновлять продажи новых автомобилей, которые в любом случае подпадают под санкции", — старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава.

Запчасти продолжают поступать

Несмотря на заморозку продаж, российские владельцы Toyota не остались без поддержки. В страну продолжают завозить оригинальные запасные части для ранее проданных машин. Хасэгава уточнила, что поставки касаются только тех товаров, которые не подпадают под санкции.

"Основываясь на наших ценностях и принципах защиты всех заинтересованных сторон, Toyota продолжает импортировать запасные части, на которые не распространяются санкции, в целях обеспечения безопасности клиентов в России. Несмотря на то, что официальный экспорт и продажи новых автомобилей в России прекратились, по-прежнему остается много клиентов", — пояснила представитель компании.

Новая Camry добралась до России

Тем временем на российском рынке всё же появилась свежая версия Toyota Camry, правда, в основном китайской сборки. Автомобиль уже привлек внимание: изменилась внешность, появились новые опции и улучшения в управляемости. Подробности об этом ранее рассказывал Autonews. ru.