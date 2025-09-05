Японский бренд доказал: любовь российских водителей сильнее запретов

Август 2025 года стал успешным месяцем для японского бренда Toyota: продажи автомобилей марки в России выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил гендиректор "Автостата" Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

Цифры и динамика

Продажи Toyota : 2996 автомобилей (+96% к августу 2024 года).

Это позволило бренду войти в топ-10 самых продаваемых марок в стране.

При этом официальных поставок в Россию по-прежнему нет — все машины ввозятся через альтернативный импорт.

Общий рынок

В августе 2025 года в России реализовали 122,2 тыс. новых легковых автомобилей. При этом значительная часть продаж (более 38%) пришлась на машины, произведённые в 2024 году и ранее. Однако доля таких автомобилей постепенно сокращается, уступая место свежим поставкам.

Итог

Toyota остаётся одним из самых заметных "возвращенцев" на российский рынок: несмотря на отсутствие официального представительства, бренд находит покупателей через параллельный импорт и уверенно укрепляет свои позиции.