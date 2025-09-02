Санкции сильнее рынка: автогигант отрезал себе дорогу в Россию

Японский автоконцерн Toyota не рассматривает возможность возвращения на российский рынок в обозримом будущем. Об этом заявила старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава в комментарии Autonews.

Причины отказа

По словам Хасэгавы:

компания не планирует возобновлять продажи автомобилей в России;

экспорт новых машин также не рассматривается;

в случае возвращения Toyota понесла бы репутационные риски и нарушила бы действующие ограничения.

"В любом случае они подпадают под санкции", — подчеркнула представитель концерна.

Ситуация на российском рынке

После ухода крупных мировых брендов в России лидерство удерживает Lada. Среди иностранных марок наибольшие продажи показывают китайские производители: Chery, Haval, Geely, Changan, Belgee, Jetour, Solaris, GAC и Omoda.

Таким образом, возвращение Toyota в Россию пока исключено: компания видит в этом больше рисков, чем перспектив.