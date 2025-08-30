Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:31

Toyota RAV4 теряет цену быстрее, чем ожидали: что скрывается за этой динамикой

"Автостат": цены на Toyota RAV4 в России за восемь месяцев снизились на 6%

Почему популярный Toyota RAV4, который долгие годы считался "золотым стандартом" кроссоверов на российском рынке, начал дешеветь быстрее, чем ожидалось? Ответ кроется в статистике: за восемь месяцев текущего года стоимость подержанного RAV4 снизилась в среднем на 6%.

"С начала года Toyota RAV4 заметно просел в цене, и это касается машин разных годов выпуска", — отметил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Как изменились цены на свежие модели

Наибольшая разница заметна у относительно новых автомобилей. Так, кроссовер 2022 года выпуска сегодня продаётся в среднем за 3,5 млн рублей. В январе ценник был выше примерно на 250 тысяч, что соответствует падению почти на 7%.

Для машин 2021 года падение оказалось ещё ощутимее — 308 тысяч рублей, или минус 9% за тот же период.

Что происходит со "старичками"

А вот автомобили старше 10 лет теряют в цене заметно медленнее. Здесь падение ограничивается всего 3-5%. После этого рубежа стоимость Toyota RAV4 опускается ниже психологической отметки в 2 млн рублей.

Например:

  • RAV4 2014 года сейчас в среднем стоит 1,9 млн рублей, что на 5% меньше январской цены.

  • модель 2012 года можно найти за 1,6 млн рублей, потеря составила около 3%.

Лидер вторичного рынка

Несмотря на снижение цен, Toyota RAV4 остаётся безусловным лидером среди кроссоверов на вторичном рынке России. За первые семь месяцев 2025 года перепродано почти 25 тысяч автомобилей этой модели.

По словам аналитиков, именно высокий спрос поддерживает ликвидность модели, но даже в таких условиях цены постепенно подстраиваются под реальность.

Для сравнения: BMW X5

Интересно, что совсем иная динамика у BMW X5.

"Аутсайдером рейтинга ликвидности среди кроссоверов в России стал именно BMW X5", — отметил Целиков.

За десять лет условная остаточная стоимость составила лишь 24%.

Цифры впечатляют:

  • средняя цена BMW X5 2022 года выпуска — 9,2 млн рублей;

  • аналогичный автомобиль 2012 года стоит около 2,2 млн рублей.

