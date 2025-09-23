Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:50

Выбираем идеальный RAV4: секреты бензиновых и гибридных версий Wildlander

Toyota RAV4 2026 года в Китае предложат с 2,0- и 2,5-литровыми гибридными и бензиновыми двигателями

Обновлённый Toyota RAV4, который в Китае будет известен как Wildlander, готовится к выпуску в 2026 году. Компания решила не отказываться от традиционных бензиновых моделей, предлагая покупателям выбор между гибридными и бензиновыми вариантами.

Линейка моделей

По данным документов, поданных в Министерство промышленности и информационных технологий Китая, модель предложит семь модификаций: три бензиновые и четыре гибридные. Бензиновые версии оснащены 2,0-литровым мотором мощностью 126 кВт.

  1. Первая версия имеет передний привод, 18-дюймовые диски и панорамную крышу как опцию.

  2. Вторая модификация полноприводная, с двухцветным кузовом и возможностью установки 20-дюймовых дисков, но без панорамной крыши.

  3. Третий вариант также переднеприводный, с аналогичными опциями и стандартным набором оснащения.

Гибридные версии будут отличаться двигателями: переднеприводная — 2,0-литровый мотор на 112 кВт, полноприводная — 2,5-литровый мотор на 136 кВт.

Дизайн и оснащение

Обновлённый Wildlander получит современные дизайнерские решения, отражающие последние тенденции Toyota. Кроссовер сохранит узнаваемый силуэт RAV4, но с улучшенной аэродинамикой и более выразительной передней частью. Опциональные элементы, такие как панорамная крыша, двухцветные кузова и крупные диски, позволят владельцам индивидуализировать автомобиль под свой стиль.

Технологии и безопасность

Toyota продолжает развивать систему гибридных приводов и активные системы безопасности. Все версии RAV4 будут оснащены современными ассистентами водителя, включая адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и системы контроля полосы движения. Гибридные версии обещают более экономичный расход топлива без ущерба для динамики и управляемости.

Преимущества бензиновых и гибридных моделей

Тип двигателя Мощность Привод Особенности
Бензиновый 2.0 126 кВт Передний/полный Панорамная крыша, 18-20 дюймов диски, двухцветный кузов
Гибрид 2.0 112 кВт Передний Экономичный расход топлива, комфортная езда
Гибрид 2.5 136 кВт Полный Более высокая мощность, полный привод, современная электроника

Советы по выбору

  1. Для городских условий и экономии топлива лучше подойдёт переднеприводный гибрид.

  2. Любителям активного отдыха и путешествий по бездорожью стоит рассмотреть полноприводные версии с увеличенной мощностью.

  3. Опции дизайна, такие как панорамная крыша или двухцветный кузов, стоит выбирать по личным предпочтениям и стилю жизни.

FAQ

Какой двигатель выбрать для города?
Переднеприводный гибрид 2,0 литра обеспечивает оптимальный баланс мощности и расхода топлива.

Сколько стоят бензиновые версии?
Цены будут зависеть от комплектации, но бензиновые модели остаются доступными по сравнению с полноприводными гибридами.

Что лучше для семейных поездок?
Полный привод с гибридным мотором 2,5 литра обеспечит комфорт и стабильность на любых дорогах.

Интересные факты

  1. Toyota RAV4 в Китае получит отдельное название Wildlander, подчеркивающее приключенческий характер модели.

  2. Полноприводные версии позволят преодолевать сложные участки трасс без ущерба для безопасности.

  3. Использование гибридных технологий снижает нагрузку на окружающую среду, сохраняя динамику автомобиля.

