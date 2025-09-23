Выбираем идеальный RAV4: секреты бензиновых и гибридных версий Wildlander
Обновлённый Toyota RAV4, который в Китае будет известен как Wildlander, готовится к выпуску в 2026 году. Компания решила не отказываться от традиционных бензиновых моделей, предлагая покупателям выбор между гибридными и бензиновыми вариантами.
Линейка моделей
По данным документов, поданных в Министерство промышленности и информационных технологий Китая, модель предложит семь модификаций: три бензиновые и четыре гибридные. Бензиновые версии оснащены 2,0-литровым мотором мощностью 126 кВт.
-
Первая версия имеет передний привод, 18-дюймовые диски и панорамную крышу как опцию.
-
Вторая модификация полноприводная, с двухцветным кузовом и возможностью установки 20-дюймовых дисков, но без панорамной крыши.
-
Третий вариант также переднеприводный, с аналогичными опциями и стандартным набором оснащения.
Гибридные версии будут отличаться двигателями: переднеприводная — 2,0-литровый мотор на 112 кВт, полноприводная — 2,5-литровый мотор на 136 кВт.
Дизайн и оснащение
Обновлённый Wildlander получит современные дизайнерские решения, отражающие последние тенденции Toyota. Кроссовер сохранит узнаваемый силуэт RAV4, но с улучшенной аэродинамикой и более выразительной передней частью. Опциональные элементы, такие как панорамная крыша, двухцветные кузова и крупные диски, позволят владельцам индивидуализировать автомобиль под свой стиль.
Технологии и безопасность
Toyota продолжает развивать систему гибридных приводов и активные системы безопасности. Все версии RAV4 будут оснащены современными ассистентами водителя, включая адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и системы контроля полосы движения. Гибридные версии обещают более экономичный расход топлива без ущерба для динамики и управляемости.
Преимущества бензиновых и гибридных моделей
|Тип двигателя
|Мощность
|Привод
|Особенности
|Бензиновый 2.0
|126 кВт
|Передний/полный
|Панорамная крыша, 18-20 дюймов диски, двухцветный кузов
|Гибрид 2.0
|112 кВт
|Передний
|Экономичный расход топлива, комфортная езда
|Гибрид 2.5
|136 кВт
|Полный
|Более высокая мощность, полный привод, современная электроника
Советы по выбору
-
Для городских условий и экономии топлива лучше подойдёт переднеприводный гибрид.
-
Любителям активного отдыха и путешествий по бездорожью стоит рассмотреть полноприводные версии с увеличенной мощностью.
-
Опции дизайна, такие как панорамная крыша или двухцветный кузов, стоит выбирать по личным предпочтениям и стилю жизни.
FAQ
Какой двигатель выбрать для города?
Переднеприводный гибрид 2,0 литра обеспечивает оптимальный баланс мощности и расхода топлива.
Сколько стоят бензиновые версии?
Цены будут зависеть от комплектации, но бензиновые модели остаются доступными по сравнению с полноприводными гибридами.
Что лучше для семейных поездок?
Полный привод с гибридным мотором 2,5 литра обеспечит комфорт и стабильность на любых дорогах.
Интересные факты
-
Toyota RAV4 в Китае получит отдельное название Wildlander, подчеркивающее приключенческий характер модели.
-
Полноприводные версии позволят преодолевать сложные участки трасс без ущерба для безопасности.
-
Использование гибридных технологий снижает нагрузку на окружающую среду, сохраняя динамику автомобиля.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru