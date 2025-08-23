Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:26

Эти модели Toyota лучше не покупать: водители предупреждают друг друга

Автоэксперт: электромобиль Toyota bZ4x и модели Supra и Sienna признаны провальными

Toyota давно закрепила за собой репутацию одного из символов мировой автоиндустрии. Но даже в её линейке встречаются автомобили, которые оказались настоящими разочарованиями. Автомобильный эксперт рассказал, какие модели лучше обойти стороной.

Электромобиль, который не оправдал ожиданий

Первым неудачным примером стал Toyota bZ4x — дебютный электрокар компании. Несмотря на громкие анонсы, модель вышла на рынок уже с явными отставаниями.

По запасу хода, оснащению и мультимедийным возможностям автомобиль уступал конкурентам не только из Кореи, но даже из Китая.

"Кроме того, в холодную погоду bZ4x теряет так много энергии при зарядке, что стал постоянным объектом критики. Если вы выбираете электромобиль, это определённо не он", — подчеркнул эксперт.

Бензиновые модели с проблемной репутацией

Не обошлось и без спорных решений среди классических автомобилей.

"Среди актуальных бензиновых автомобилей Toyota стоит обратить внимание на две полные противоположности — купе Supra и минивэн Sienna. Supra стала спорным результатом сотрудничества японских и немецких инженеров, а Sienna регулярно получает негативные отзывы от американских владельцев с точки зрения надёжности", — отметил эксперт, пишет Blitz.

Таким образом, даже у бренда с мировым именем встречаются автомобили, чья покупка может принести больше проблем, чем удовольствия.

