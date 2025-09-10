Японская надёжность сильнее санкций: почему россияне цепляются за Toyota

Toyota снова заметна на российском рынке, хотя официально компания прекратила здесь деятельность еще в 2022 году. Автомобили бренда продолжают поступать в страну благодаря параллельному импорту, и спрос на них остаётся стабильно высоким. Для многих покупателей японские машины по-прежнему остаются символом надежности, поэтому дилеры стараются расширять предложения, несмотря на сложные условия.

Какие модели чаще выбирают

Наибольший интерес у российских клиентов вызывает кроссовер Toyota RAV4. Большинство машин приезжает из Китая, что позволяет держать цены на относительно приемлемом уровне. В московских автосалонах модель можно встретить в разных комплектациях, но особой популярностью пользуется версия Adventure Ultimate с полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 171 л. с. Такой вариант обойдется примерно в 4,1 млн рублей. В комплекте покупатель получает электронный ПТС и современное оснащение, включая панорамную крышу.

Спрос сохраняется и на седан Toyota Camry. В продаже встречаются автомобили как девятого поколения, ориентированные на китайский рынок, так и привычные россиянам "восьмерки". Минимальная стоимость новой Camry с двухлитровым мотором и вариатором — около 4,35 млн рублей. Гибридная версия с отдачей 197 л. с. стоит чуть дороже — примерно 4,5 млн, предлагая при этом богатый набор систем безопасности и электронных ассистентов.

Для тех, кто ищет машину подешевле, доступны Camry предыдущих лет выпуска. Они заметно дешевле, но количество таких предложений ограничено. Максимально "упакованные" варианты с 2,5-литровым мотором, кожаным салоном и премиальной акустикой могут стоить до 6 млн рублей.

Ситуация с гарантиями

Особенность параллельного импорта — отсутствие стандартной заводской гарантии. Покупателям предлагают альтернативу: в одних автосалонах можно приобрести гарантийный полис у сторонних компаний, в других — получить двухлетнюю гарантию от самого дилера. При этом продавцы подчеркивают, что машины проходят тщательную предпродажную проверку и полностью готовы к постановке на учет.

Документы и оформление

Один из главных плюсов для покупателей — простое оформление документов. Электронный паспорт транспортного средства идет в комплекте, а юридическая чистота машин подтверждается проверками. Это позволяет регистрировать автомобили без лишних сложностей, что особенно важно в условиях ограниченного выбора и нестабильного рынка.