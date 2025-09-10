Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:26

Китай завалил Россию машинами Toyota — цены на RAV4 и Camry удивили покупателей

Toyota вошла в топ-10 продаж в России в августе по данным "Автостата"

Несмотря на официальную паузу в деятельности Toyota в России, автомобили этой марки вновь вошли в число самых востребованных. По данным "Автостата", в августе Toyota оказалась в топ-10 по продажам, а на помощь покупателям пришли дилерские сети, которые наладили поставки машин по схеме параллельного импорта.

Главным поставщиком для российского рынка сейчас выступает Китай — именно оттуда прибывают новые партии.

Почему спрос растет

Глава "Автостата" Сергей Целиков объясняет это просто: Toyota остаётся "сильным брендом в умах россиян".

"Пока рубль крепкий и нет коммерческого "утиля" при ввозе на конечного покупателя-физлицо, активный ввоз продолжится. Основные модели — RAV4, Camry, Land Cruiser. Потребители смирились с тем, что Toyota может быть не только японского или российского, но и китайского производства. Как говорится, Toyota — она и в Китае Toyota", — отметил эксперт.

Лидер продаж — Toyota RAV4

Абсолютным фаворитом покупателей стал кроссовер Toyota RAV4. В этом году сразу несколько дилеров получили партии машин 2025 года.

В салоне Peleton цена начинается от 4,1 млн рублей. Комплектация Adventure Ultimate включает панорамную крышу, цифровую приборку, полный привод и пакет современных ассистентов.

В "Рольфе" RAV4 стоит 4,37 млн рублей, но с двухлетней гарантией и обязательной проверкой безопасности.

Как поясняют продавцы, гарантия от официального производителя не действует, но приобрести её у сторонней компании можно отдельно.

Toyota Camry: классика жанра

Не меньше интереса вызывает Toyota Camry. Седаны девятого поколения доступны в "Toyota центре Внуково" по цене от 4,35 млн рублей за версию с 2,0-литровым мотором и вариатором. Гибридная Camry стоит 4,5 млн.

Есть и версии восьмого поколения: в "Рольфе" можно найти автомобили 2023-2024 годов по цене от 3,5 млн. Более мощная модификация с 2,5-литровым двигателем и "автоматом" обойдётся почти в 6 млн рублей.

Land Cruiser 300: минимальные изменения, большие цены

Обновлённые Land Cruiser 300 уже поступили к российским дилерам. Главные новшества — цифровая приборная панель и модернизированная защита от угона.

  • В Major Auto цены начинаются от 14,5 млн рублей.
  • В "Борис Хофе" можно найти дорестайлинговые версии 2024 года от 12,9 млн.

При этом продавцы подчёркивают: речь идёт исключительно о японской сборке.

Highlander для семейных покупателей

Четвёртое поколение Toyota Highlander также добралось до России. В "Рольфе" и "Борис Хофе" такие машины стоят от 5,7 до 5,8 млн рублей.

Под капотом — 2,0-литровый двигатель на 248 л. с., полный привод и классический "автомат". В списке оснащения — адаптивный круиз-контроль, задняя камера, система "старт-стоп" и многозонный климат.

