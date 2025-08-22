Toyota ушла — и это надолго: концерн поставил точку в спорах

Многие автомобилисты до сих пор задаются вопросом: сможет ли легендарная Toyota вновь появиться на российском рынке? Ответ компании оказался предельно ясен и вряд ли обрадует поклонников марки.

Жёсткая позиция концерна

Старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава в беседе с Autonews заявила, что у корпорации нет никаких оснований возвращаться в Россию в обозримом будущем. По её словам, предпосылки для изменения ситуации отсутствуют, и концерн не видит возможности для возобновления деятельности в нашей стране.

"В любом случае они (автомобили Toyota) подпадают под санкции", — заявил Хасэгава.

Почему Toyota не торопится с возвращением

Компания исключает не только возобновление продаж на территории России, но и начало экспорта новых автомобилей в среднесрочной перспективе. По словам Хасэгава, возможное возвращение сопряжено с серьёзными репутационными рисками и нарушением действующих международных ограничений.

Контекст: Toyota и российский рынок

Напомним, японский концерн официально приостановил работу в России в 2022 году. В Санкт-Петербурге было закрыто производство, а дистрибуция новых автомобилей прекращена. На тот момент завод выпускал популярные модели Camry и RAV4.