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TOYOTA FORTUNER
TOYOTA FORTUNER
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 21:09

Рынок Китая стремительно теряет интерес к японской классике: автогигант столкнулся с крахом продаж

Статистика, опубликованная японской корпорацией, фиксирует не просто сезонные колебания, а структурный сдвиг в китайском автомобильном рынке. За период с апреля по сентябрь 2026 года продажи автомобилей Toyota и Lexus в этой стране составили 684 903 единицы, что на 25,1% меньше показателя за аналогичные шесть месяцев прошлого года (914 342 машины). Отрицательная динамика сохраняется уже восьмой месяц подряд, превращая локальные просадки в устойчивый нисходящий тренд. Даже в сентябре, когда традиционно ожидался более активный спрос, объемы сократились на 19,7% в годовом исчислении до 127 678 проданных автомобилей.

Производственные линии в Китае реагируют на спад спроса пропорционально, хотя с некоторым отставанием. В сентябре сборка на предприятиях Toyota достигла 126 738 автомобилей, уменьшившись на 18,6% по сравнению с тем же месяцем 2025 года. За весь апрель-сентябрьский период конвейеры отпустили 663 079 машин против 803 762 годом ранее — снижение на 17,5%. Корреляция между падением объемов продаж и производством подтверждает, что компания оперативно перестраивает логистические цепочки, исключая лишние запасы на складах дилеров.

Экономическая логика выбора покупателя

Официальное объяснение от Toyota указывает на изменение ценового баланса в пользу альтернативных силовых установок. Рост стоимости топлива делает автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибридными системами менее привлекательными для среднего класса, который ранее составлял ядро аудитории бренда. На этом фоне местные производители, сфокусированные на электрификации, заполняют широкий спектр ценовых ниш. Их машины предлагают сопоставимую или лучшую стоимость владения, что перераспределяет покупательскую способность в пользу электромобилей и подключаемых гибридов.

Глобальная картина показывает, что Китай — не единственная зона стресса, но и не единственная проблема. В сентябре мировые продажи Toyota снизились на 2,2% до 860 107 единиц, а производство — на 3,2% до 889 079 автомобилей. Это третий месяц подряд отрицательной динамики по обеим статьям. Однако географические различия позволяют выделить устойчивые регионы: в США продажи выросли на 8,4%, в Японии — на 1,8%. Наиболее резкий провал зафиксирован на Ближнем Востоке, где спрос упал на 29,8% за месяц.

Для Toyota Китай остается критически важным рынком, но его вес в общей структуре спроса начинает меняться под давлением локальной конкуренции и энергетической экономики. Пока мировые показатели демонстрируют умеренное снижение, а американский рынок показывает рост, основной риск сконцентрирован именно в Азии, где технологический переход протекает быстрее, чем способность традиционных производителей адаптировать модельный ряд и стратегию позиционирования.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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